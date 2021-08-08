https://ria.ru/20210808/volgograd-1744914963.html

Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил ребенка

Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 08.08.2021

Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил ребенка

Полицейские задержали жителя Волгоградской области, который в пьяном состоянии за рулем легкового автомобиля насмерть сбил ребенка и скрылся, сообщает ГУМВД... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T11:54

2021-08-08T11:54

2021-08-08T11:54

происшествия

волгоградская область

авто

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Волгоградской области, который в пьяном состоянии за рулем легкового автомобиля насмерть сбил ребенка и скрылся, сообщает ГУМВД России по региону.ДТП произошло в субботу вечером напротив дома №5 по улице Строительная в станице Михайловская.По предварительной информации, "ВАЗ-2110" наехал на перебегавшего проезжую часть семилетнего мальчика. "Ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель с места аварии скрылся", - говорится в сообщении.Позже сотрудники ГИБДД задержали 45-летнего местного жителя, управлявшего ВАЗом в состоянии алкогольного опьянения. "В момент задержания водитель занимался разборкой автомашины с целью сокрытия повреждений от ДТП", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210806/dtp-1744646716.html

волгоградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоградская область, авто