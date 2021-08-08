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Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил ребенка
Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 08.08.2021
Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил ребенка
Полицейские задержали жителя Волгоградской области, который в пьяном состоянии за рулем легкового автомобиля насмерть сбил ребенка и скрылся, сообщает ГУМВД... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T11:54
2021-08-08T11:54
происшествия
волгоградская область
авто
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Волгоградской области, который в пьяном состоянии за рулем легкового автомобиля насмерть сбил ребенка и скрылся, сообщает ГУМВД России по региону.ДТП произошло в субботу вечером напротив дома №5 по улице Строительная в станице Михайловская.По предварительной информации, "ВАЗ-2110" наехал на перебегавшего проезжую часть семилетнего мальчика. "Ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель с места аварии скрылся", - говорится в сообщении.Позже сотрудники ГИБДД задержали 45-летнего местного жителя, управлявшего ВАЗом в состоянии алкогольного опьянения. "В момент задержания водитель занимался разборкой автомашины с целью сокрытия повреждений от ДТП", - уточняется в сообщении.
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происшествия, волгоградская область, авто
11:54 08.08.2021
 
Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил ребенка

Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил ребенка и скрылся, мужчина задержан

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Волгоградской области, который в пьяном состоянии за рулем легкового автомобиля насмерть сбил ребенка и скрылся, сообщает ГУМВД России по региону.
ДТП произошло в субботу вечером напротив дома №5 по улице Строительная в станице Михайловская.
По предварительной информации, "ВАЗ-2110" наехал на перебегавшего проезжую часть семилетнего мальчика. "Ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель с места аварии скрылся", - говорится в сообщении.
Позже сотрудники ГИБДД задержали 45-летнего местного жителя, управлявшего ВАЗом в состоянии алкогольного опьянения. "В момент задержания водитель занимался разборкой автомашины с целью сокрытия повреждений от ДТП", - уточняется в сообщении.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 11:45
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