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Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси
Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси - РИА Новости, 08.08.2021
Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси
Минцифры России разработало проект постановления правительства, который предусматривает сбор и обработку биометрических данных для идентификации водителей такси РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T04:52
2021-08-08T05:12
общество
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минцифры России разработало проект постановления правительства, который предусматривает сбор и обработку биометрических данных для идентификации водителей такси и каршеринга, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.По замыслу Минцифры, биометрию также будут использовать, чтобы попасть "на территорию организаций финансового рынка" и для "собраний участников гражданско-правового сообщества".Нововведение в случае его утверждения должно вступить в силу с 1 января следующего года.Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил, что в России тестируется использование биометрической идентификации для получения госуслуг. Кроме того, в ведомстве предложили применять этот способ идентификации при проведении итоговых экзаменов в вузах.
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общество, россия
04:52 08.08.2021 (обновлено: 05:12 08.08.2021)
 
Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси

Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси и каршеринга

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗнак такси
Знак такси - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минцифры России разработало проект постановления правительства, который предусматривает сбор и обработку биометрических данных для идентификации водителей такси и каршеринга, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Случаями осуществления сбора и обработки используемых для идентификации либо идентификации и аутентификации биометрических персональных данных в информационных системах организаций ... являются: а) идентификация водителей легкового такси; б) идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)", - говорится в проекте постановления.
По замыслу Минцифры, биометрию также будут использовать, чтобы попасть "на территорию организаций финансового рынка" и для "собраний участников гражданско-правового сообщества".
Нововведение в случае его утверждения должно вступить в силу с 1 января следующего года.
Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил, что в России тестируется использование биометрической идентификации для получения госуслуг. Кроме того, в ведомстве предложили применять этот способ идентификации при проведении итоговых экзаменов в вузах.
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