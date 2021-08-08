https://ria.ru/20210808/voditeli-1744886672.html

Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси

Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси - РИА Новости, 08.08.2021

Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси

Минцифры России разработало проект постановления правительства, который предусматривает сбор и обработку биометрических данных для идентификации водителей такси РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T04:52

2021-08-08T04:52

2021-08-08T05:12

общество

россия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минцифры России разработало проект постановления правительства, который предусматривает сбор и обработку биометрических данных для идентификации водителей такси и каршеринга, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.По замыслу Минцифры, биометрию также будут использовать, чтобы попасть "на территорию организаций финансового рынка" и для "собраний участников гражданско-правового сообщества".Нововведение в случае его утверждения должно вступить в силу с 1 января следующего года.Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил, что в России тестируется использование биометрической идентификации для получения госуслуг. Кроме того, в ведомстве предложили применять этот способ идентификации при проведении итоговых экзаменов в вузах.

https://ria.ru/20210805/sochi-1744522039.html

россия

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2021

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