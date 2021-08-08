https://ria.ru/20210808/varshava-1744955423.html

В Варшаве началась манифестация белорусской диаспоры

В Варшаве началась манифестация белорусской диаспоры - РИА Новости, 08.08.2021

В Варшаве началась манифестация белорусской диаспоры

Уличная акция протеста накануне годовщины выборов президента Белоруссии проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T19:34

2021-08-08T19:34

2021-08-08T19:39

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ВАРШАВА, 8 авг – РИА Новости. Уличная акция протеста накануне годовщины выборов президента Белоруссии проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Несколько тысяч представителей белорусской диаспоры и сочувствующих им польских активистов колонной движутся по улицам Варшавы с бело-красно-белыми флагами под песни белорусских рок-музыкантов.Колонна начала движение в центре польской столицы, ее маршрут пролегает мимо посольств США, России. Конечной точкой станет посольство Белоруссии на улице Вертничей, где пройдет импровизированный митинг.Колонну сопровождают усиленные наряды полиции. Стражи порядка не вмешиваются в действия протестующих.В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов оппозиционного политика Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

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в мире, варшава, белоруссия, польша, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии