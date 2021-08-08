19:34 08.08.2021 (обновлено: 19:39 08.08.2021)
В Варшаве началась манифестация белорусской диаспоры
В Варшаве началась уличная акция протеста накануне годовщины выборов президента Белоруссии
© AP Photo / Czarek SokolowskiУчастники демонстрации в поддержку белорусской оппозиции в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
ВАРШАВА, 8 авг – РИА Новости. Уличная акция протеста накануне годовщины выборов президента Белоруссии проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько тысяч представителей белорусской диаспоры и сочувствующих им польских активистов колонной движутся по улицам Варшавы с бело-красно-белыми флагами под песни белорусских рок-музыкантов.
Колонна начала движение в центре польской столицы, ее маршрут пролегает мимо посольств США, России. Конечной точкой станет посольство Белоруссии на улице Вертничей, где пройдет импровизированный митинг.
Колонну сопровождают усиленные наряды полиции. Стражи порядка не вмешиваются в действия протестующих.
В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов оппозиционного политика Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
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