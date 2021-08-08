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В Киеве заявили, что Украина с 8 августа живет в экологический долг
В Киеве заявили, что Украина с 8 августа живет в экологический долг - РИА Новости, 08.08.2021
В Киеве заявили, что Украина с 8 августа живет в экологический долг
Украина исчерпала запас ресурсов, которые природа может возобновить за год, сообщил глава Государственной экологической инспекции страны Андрей Малеванный со... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T22:07
2021-08-08T23:48
в мире
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КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Украина исчерпала запас ресурсов, которые природа может возобновить за год, сообщил глава Государственной экологической инспекции страны Андрей Малеванный со ссылкой на исследование организации Global Footprint Network."С 8 августа Украина живет в долг у природы", — написал он в Facebook.Малеванный отметил, что эксперты Global Footprint Network ежегодно анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете в целом и определяют День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля."Кстати, если каждый год День экологического долга будет продвигаться на пять дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления. И пока в Украине динамика положительная: в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля — две недели раньше", — указал он.Глава госинспекции выразил надежду, что весь мир также будет стараться передвинуть день долга и достигнет гармонии с планетой.При этом в июне, как сообщал портал vesti.ua, в украинском Министерстве экологии предупредили, что климатические изменения на территории страны могут превратить ее в пустыню через несколько десятков лет. Основные проблемы возникают из-за распаханности полей, вырубки лесов и загрязнения вод. Малеванный, в свою очередь, ранее говорил о том, что к середине столетия Украине придется импортировать питьевую воду, если власти и граждане не обратят внимание на проблемы экологии.
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в мире, украина, земля
22:07 08.08.2021 (обновлено: 23:48 08.08.2021)
 
В Киеве заявили, что Украина с 8 августа живет в экологический долг

Глава экоинспекции Украины Малеванный: страна исчерпала годовой запас возобновляемых ресурсов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНабережная в Киеве
Набережная в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Украина исчерпала запас ресурсов, которые природа может возобновить за год, сообщил глава Государственной экологической инспекции страны Андрей Малеванный со ссылкой на исследование организации Global Footprint Network.
"С 8 августа Украина живет в долг у природы", — написал он в Facebook.
Малеванный отметил, что эксперты Global Footprint Network ежегодно анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете в целом и определяют День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля.
"Кстати, если каждый год День экологического долга будет продвигаться на пять дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления. И пока в Украине динамика положительная: в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля — две недели раньше", — указал он.
Глава госинспекции выразил надежду, что весь мир также будет стараться передвинуть день долга и достигнет гармонии с планетой.
При этом в июне, как сообщал портал vesti.ua, в украинском Министерстве экологии предупредили, что климатические изменения на территории страны могут превратить ее в пустыню через несколько десятков лет. Основные проблемы возникают из-за распаханности полей, вырубки лесов и загрязнения вод. Малеванный, в свою очередь, ранее говорил о том, что к середине столетия Украине придется импортировать питьевую воду, если власти и граждане не обратят внимание на проблемы экологии.
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