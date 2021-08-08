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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210808/ukhan-1744971881.html
В Ухане почти всех жителей города проверили на COVID-19
В Ухане почти всех жителей города проверили на COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2021
В Ухане почти всех жителей города проверили на COVID-19
Власти китайского города Ухань, где в конце 2019 года началась эпидемия коронавирусной инфекции, в воскресенье завершили тестирование на COVID-19 почти всего... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T23:12
2021-08-08T23:14
распространение коронавируса
в мире
ухань
нанкин
китай
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Власти китайского города Ухань, где в конце 2019 года началась эпидемия коронавирусной инфекции, в воскресенье завершили тестирование на COVID-19 почти всего населения, проверив более 11,28 миллиона жителей, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. Администрация города во вторник заявила о своем решении провести тестирование всех жителей Уханя на коронавирус после того, как было выявлено несколько новых случаев заражения. Таким образом, на тестирование ушло пять дней.По словам заместителя секретаря правительства Уханя Ли Тао, специалистам удалось "практически полностью охватить" население города, за исключением детей до шести лет и студентов, которые уехали на летние каникулы.К субботе в Ухане было подтверждено 37 случаев передачи COVID-19 от человека к человеку, а также 41 бессимптомный носитель инфекции. По словам представителя местных органов здравоохранения, девять случаев были зафиксированы при массовом тестировании в закрытых жилых комплексах, а остальные - у находящихся на карантине людей, контактировавших с зараженными.Академик Китайской академии наук Чэнь Сяопин в этой связи заявил, что по результатам тестирования можно судить о том, что вспышка COVID-19 в городе не вызвала широкого распространения коронавируса.По данным местного правительства, для проведения тестирования было задействовано более 28 тысяч медицинских работников.Китай, благодаря жестким карантинным мерам, смог довольно быстро и эффективно взять под контроль распространение эпидемии внутри страны. На протяжении длительного времени здесь практически не было локальных случаев заражения, все выявленные случаи в основном были завезены из-за границы. Однако новая вспышка, которая началась с международного аэропорта Нанкина, уже распространилась на ряд других городов и провинций страны.
https://ria.ru/20210803/otchet-1744178986.html
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в мире, ухань, нанкин, китай, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
23:12 08.08.2021 (обновлено: 23:14 08.08.2021)
 
В Ухане почти всех жителей города проверили на COVID-19

В Ухане прошло массовое тестирование на COVID-19, власти проверили более 11,28 миллиона человек

© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкГород Ухань
Город Ухань - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Юрий Кавер
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Власти китайского города Ухань, где в конце 2019 года началась эпидемия коронавирусной инфекции, в воскресенье завершили тестирование на COVID-19 почти всего населения, проверив более 11,28 миллиона жителей, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Администрация города во вторник заявила о своем решении провести тестирование всех жителей Уханя на коронавирус после того, как было выявлено несколько новых случаев заражения. Таким образом, на тестирование ушло пять дней.
По словам заместителя секретаря правительства Уханя Ли Тао, специалистам удалось "практически полностью охватить" население города, за исключением детей до шести лет и студентов, которые уехали на летние каникулы.
К субботе в Ухане было подтверждено 37 случаев передачи COVID-19 от человека к человеку, а также 41 бессимптомный носитель инфекции. По словам представителя местных органов здравоохранения, девять случаев были зафиксированы при массовом тестировании в закрытых жилых комплексах, а остальные - у находящихся на карантине людей, контактировавших с зараженными.
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По данным местного правительства, для проведения тестирования было задействовано более 28 тысяч медицинских работников.
Китай, благодаря жестким карантинным мерам, смог довольно быстро и эффективно взять под контроль распространение эпидемии внутри страны. На протяжении длительного времени здесь практически не было локальных случаев заражения, все выявленные случаи в основном были завезены из-за границы. Однако новая вспышка, которая началась с международного аэропорта Нанкина, уже распространилась на ряд других городов и провинций страны.
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Распространение коронавирусаВ миреУханьНанкинКитайЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19
 
 
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