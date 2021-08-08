https://ria.ru/20210808/ucheniya-1744940407.html

Российские военнослужащие вернулись после учений в Узбекистане

Российские военнослужащие вернулись после учений в Узбекистане - РИА Новости, 08.08.2021

Российские военнослужащие вернулись после учений в Узбекистане

Российские военнослужащие вернулись из Узбекистана после завершения учений на границе с Афганистаном, сообщает пресс-служба ЦВО. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T16:26

2021-08-08T16:26

2021-08-08T16:30

узбекистан

афганистан

центральный военный округ

безопасность

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вооруженные силы рф

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие вернулись из Узбекистана после завершения учений на границе с Афганистаном, сообщает пресс-служба ЦВО."Военнослужащие миротворческого соединения и бригады спецназа Центрального военного округа вернулись в Россию из Республики Узбекистан после завершения совместного учения, которое проходило на полигоне Термез в Сурхандарьинской области" - говорится в сообщении.Отмечается, что российские и узбекские военнослужащие отработали вопросы взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона.Добавляется, что в учении принимали участие около 1,5 тысяч военнослужащих ВС РФ и Республики Узбекистан, оно проходило с 2 по 6 августа в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением военной техники, в том числе авиационной.

https://ria.ru/20210807/afganistan-1744864984.html

https://ria.ru/20210806/ucheniya-1744730611.html

узбекистан

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2021

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узбекистан, афганистан, центральный военный округ, безопасность, космос - риа наука, вооруженные силы рф, обострение ситуации в афганистане