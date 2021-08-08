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Российские военнослужащие вернулись после учений в Узбекистане
Российские военнослужащие вернулись после учений в Узбекистане - РИА Новости, 08.08.2021
Российские военнослужащие вернулись после учений в Узбекистане
Российские военнослужащие вернулись из Узбекистана после завершения учений на границе с Афганистаном, сообщает пресс-служба ЦВО. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T16:26
2021-08-08T16:30
узбекистан
афганистан
центральный военный округ
безопасность
космос - риа наука
вооруженные силы рф
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие вернулись из Узбекистана после завершения учений на границе с Афганистаном, сообщает пресс-служба ЦВО."Военнослужащие миротворческого соединения и бригады спецназа Центрального военного округа вернулись в Россию из Республики Узбекистан после завершения совместного учения, которое проходило на полигоне Термез в Сурхандарьинской области" - говорится в сообщении.Отмечается, что российские и узбекские военнослужащие отработали вопросы взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона.Добавляется, что в учении принимали участие около 1,5 тысяч военнослужащих ВС РФ и Республики Узбекистан, оно проходило с 2 по 6 августа в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением военной техники, в том числе авиационной.
https://ria.ru/20210807/afganistan-1744864984.html
https://ria.ru/20210806/ucheniya-1744730611.html
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узбекистан, афганистан, центральный военный округ, безопасность, космос - риа наука, вооруженные силы рф, обострение ситуации в афганистане
16:26 08.08.2021 (обновлено: 16:30 08.08.2021)
 
Российские военнослужащие вернулись после учений в Узбекистане

Российские военнослужащие вернулись из Узбекистана после учений на границе с Афганистаном

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет военно-транспортной авиации, доставивший в Москву пострадавших при обрушении казармы учебного центра ВДВ на окраине Омска
Самолет военно-транспортной авиации, доставивший в Москву пострадавших при обрушении казармы учебного центра ВДВ на окраине Омска - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие вернулись из Узбекистана после завершения учений на границе с Афганистаном, сообщает пресс-служба ЦВО.
"Военнослужащие миротворческого соединения и бригады спецназа Центрального военного округа вернулись в Россию из Республики Узбекистан после завершения совместного учения, которое проходило на полигоне Термез в Сурхандарьинской области" - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в учении принимали участие около 1,5 тысяч военнослужащих ВС РФ и Республики Узбекистан, оно проходило с 2 по 6 августа в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением военной техники, в том числе авиационной.
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УзбекистанАфганистанЦентральный военный округБезопасностьКосмос - РИА НаукаВооруженные силы РФОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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