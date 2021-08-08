https://ria.ru/20210808/ucheniya-1744940407.html
Российские военнослужащие вернулись после учений в Узбекистане
Российские военнослужащие вернулись после учений в Узбекистане - РИА Новости, 08.08.2021
Российские военнослужащие вернулись после учений в Узбекистане
Российские военнослужащие вернулись из Узбекистана после завершения учений на границе с Афганистаном, сообщает пресс-служба ЦВО. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T16:26
2021-08-08T16:26
2021-08-08T16:30
узбекистан
афганистан
центральный военный округ
безопасность
космос - риа наука
вооруженные силы рф
обострение ситуации в афганистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147357/78/1473577892_0:86:3333:1961_1920x0_80_0_0_a1a3f4c967ab1120058ace8535c18cb5.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие вернулись из Узбекистана после завершения учений на границе с Афганистаном, сообщает пресс-служба ЦВО."Военнослужащие миротворческого соединения и бригады спецназа Центрального военного округа вернулись в Россию из Республики Узбекистан после завершения совместного учения, которое проходило на полигоне Термез в Сурхандарьинской области" - говорится в сообщении.Отмечается, что российские и узбекские военнослужащие отработали вопросы взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона.Добавляется, что в учении принимали участие около 1,5 тысяч военнослужащих ВС РФ и Республики Узбекистан, оно проходило с 2 по 6 августа в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением военной техники, в том числе авиационной.
https://ria.ru/20210807/afganistan-1744864984.html
https://ria.ru/20210806/ucheniya-1744730611.html
узбекистан
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/147357/78/1473577892_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_9d36e5d23c72ff29e2fb61a966f8174e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, афганистан, центральный военный округ, безопасность, космос - риа наука, вооруженные силы рф, обострение ситуации в афганистане
16:26 08.08.2021 (обновлено: 16:30 08.08.2021)
Российские военнослужащие вернулись после учений в Узбекистане
Российские военнослужащие вернулись из Узбекистана после учений на границе с Афганистаном