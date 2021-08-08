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ГИБДД начала проводить рейды против тюнингованных автомобилей
ГИБДД начала проводить рейды против тюнингованных автомобилей - РИА Новости, 08.08.2021
ГИБДД начала проводить рейды против тюнингованных автомобилей
Инспекторы ГИБДД начали проводить рейды по выявлению незаконных доработок в автомобиле — уменьшении дорожного просвета, модификации оптики и других. Об этом... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T19:52
2021-08-08T19:52
общество
авто
россия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Инспекторы ГИБДД начали проводить рейды по выявлению незаконных доработок в автомобиле — уменьшении дорожного просвета, модификации оптики и других. Об этом сообщается на сайте ведомства.Как рассказали в воронежской ГИБДД, в ходе недавнего рейда одного из водителей остановили за "ангельские глазки" — два светящихся круг, устанавливаемые внутрь фары."Изменения дают более яркий качественный свет, который заметен издалека, однако для освещения автомобилям на дороге в соответствии с действующим законодательством разрешены только белые кольца", — говорится в публикации на сайте инспекции.За подобные нарушения полагается штраф. Кроме того владельца обязывают вернуть авто в изначальный вид. Если водитель не сделает этого, машину могут снять с регистрации.ПДД обязывают автомобилистов получать в специальных лабораториях сертификат на все изменения в конструкции машин. Причем документ выдадут только, если специалисты убедятся, что изменения безопасны.
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общество, авто, россия
19:52 08.08.2021
 
ГИБДД начала проводить рейды против тюнингованных автомобилей

ГИБДД начала проводить рейды против тюнингованных автомобилей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД выписывает штраф водителю
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД выписывает штраф водителю - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Инспекторы ГИБДД начали проводить рейды по выявлению незаконных доработок в автомобиле — уменьшении дорожного просвета, модификации оптики и других. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как рассказали в воронежской ГИБДД, в ходе недавнего рейда одного из водителей остановили за "ангельские глазки" — два светящихся круг, устанавливаемые внутрь фары.
"Изменения дают более яркий качественный свет, который заметен издалека, однако для освещения автомобилям на дороге в соответствии с действующим законодательством разрешены только белые кольца", — говорится в публикации на сайте инспекции.
За подобные нарушения полагается штраф. Кроме того владельца обязывают вернуть авто в изначальный вид. Если водитель не сделает этого, машину могут снять с регистрации.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 16:59
Российских водителей предупредили о важном изменении с 1 сентября
ПДД обязывают автомобилистов получать в специальных лабораториях сертификат на все изменения в конструкции машин. Причем документ выдадут только, если специалисты убедятся, что изменения безопасны.
 
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