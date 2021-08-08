https://ria.ru/20210808/tyuning-1744956319.html
ГИБДД начала проводить рейды против тюнингованных автомобилей
ГИБДД начала проводить рейды против тюнингованных автомобилей - РИА Новости, 08.08.2021
ГИБДД начала проводить рейды против тюнингованных автомобилей
Инспекторы ГИБДД начали проводить рейды по выявлению незаконных доработок в автомобиле — уменьшении дорожного просвета, модификации оптики и других. Об этом... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T19:52
2021-08-08T19:52
2021-08-08T19:52
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Инспекторы ГИБДД начали проводить рейды по выявлению незаконных доработок в автомобиле — уменьшении дорожного просвета, модификации оптики и других. Об этом сообщается на сайте ведомства.Как рассказали в воронежской ГИБДД, в ходе недавнего рейда одного из водителей остановили за "ангельские глазки" — два светящихся круг, устанавливаемые внутрь фары."Изменения дают более яркий качественный свет, который заметен издалека, однако для освещения автомобилям на дороге в соответствии с действующим законодательством разрешены только белые кольца", — говорится в публикации на сайте инспекции.За подобные нарушения полагается штраф. Кроме того владельца обязывают вернуть авто в изначальный вид. Если водитель не сделает этого, машину могут снять с регистрации.ПДД обязывают автомобилистов получать в специальных лабораториях сертификат на все изменения в конструкции машин. Причем документ выдадут только, если специалисты убедятся, что изменения безопасны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, россия
ГИБДД начала проводить рейды против тюнингованных автомобилей
ГИБДД начала проводить рейды против тюнингованных автомобилей
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Инспекторы ГИБДД начали проводить рейды по выявлению незаконных доработок в автомобиле — уменьшении дорожного просвета, модификации оптики и других. Об этом сообщается на сайте
ведомства.
Как рассказали в воронежской ГИБДД, в ходе недавнего рейда одного из водителей остановили за "ангельские глазки" — два светящихся круг, устанавливаемые внутрь фары.
"Изменения дают более яркий качественный свет, который заметен издалека, однако для освещения автомобилям на дороге в соответствии с действующим законодательством разрешены только белые кольца", — говорится в публикации на сайте инспекции.
За подобные нарушения полагается штраф. Кроме того владельца обязывают вернуть авто в изначальный вид. Если водитель не сделает этого, машину могут снять с регистрации.
ПДД обязывают автомобилистов получать в специальных лабораториях сертификат на все изменения в конструкции машин. Причем документ выдадут только, если специалисты убедятся, что изменения безопасны.