https://ria.ru/20210808/tyuning-1744956319.html

ГИБДД начала проводить рейды против тюнингованных автомобилей

ГИБДД начала проводить рейды против тюнингованных автомобилей - РИА Новости, 08.08.2021

ГИБДД начала проводить рейды против тюнингованных автомобилей

Инспекторы ГИБДД начали проводить рейды по выявлению незаконных доработок в автомобиле — уменьшении дорожного просвета, модификации оптики и других. Об этом... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T19:52

2021-08-08T19:52

2021-08-08T19:52

общество

авто

россия

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Инспекторы ГИБДД начали проводить рейды по выявлению незаконных доработок в автомобиле — уменьшении дорожного просвета, модификации оптики и других. Об этом сообщается на сайте ведомства.Как рассказали в воронежской ГИБДД, в ходе недавнего рейда одного из водителей остановили за "ангельские глазки" — два светящихся круг, устанавливаемые внутрь фары."Изменения дают более яркий качественный свет, который заметен издалека, однако для освещения автомобилям на дороге в соответствии с действующим законодательством разрешены только белые кольца", — говорится в публикации на сайте инспекции.За подобные нарушения полагается штраф. Кроме того владельца обязывают вернуть авто в изначальный вид. Если водитель не сделает этого, машину могут снять с регистрации.ПДД обязывают автомобилистов получать в специальных лабораториях сертификат на все изменения в конструкции машин. Причем документ выдадут только, если специалисты убедятся, что изменения безопасны.

https://ria.ru/20210807/shtraf-1744847068.html

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общество, авто, россия