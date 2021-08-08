https://ria.ru/20210808/tuva-1744900351.html

В Туве откроют новый медико-диагностический центр

В Туве откроют новый медико-диагностический центр - РИА Новости, 08.08.2021

В Туве откроют новый медико-диагностический центр

Новый медико-диагностический центр, возводимый Министерством обороны РФ в рамках поручения президента России Владимира Путина, начнет работу в августе столице... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T09:46

2021-08-08T09:46

2021-08-08T09:46

республика тыва

общество

воронеж

подольск

хабаровск

владимир путин

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КРАСНОЯРСК, 8 авг - РИА Новости. Новый медико-диагностический центр, возводимый Министерством обороны РФ в рамках поручения президента России Владимира Путина, начнет работу в августе столице Тувы Кызыле, сообщает пресс-служба главы республики."Медцентр в Кызыле строился по типовому проекту Минобороны, который ранее уже успешно реализовали в рамках выполнения госзадачи по строительству 16 профильных медицинских центров в 15 регионах страны, в том числе в Дагестане, Хабаровске, Пензе, Воронеже и Подольске. В региональном Минздраве сообщили, что в здании будут оборудованы кабинеты для нейрофункциональных, ультразвуковых исследований, манипуляционной ректромано- и колоноскопии, манипуляционной гастроскопии, а также малая операционная со шлюзом", - говорится в сообщении.Также в центре будет установлено современное оборудование для рентгена, МРТ, электро- и светолечения, физиотерапии, ультравысокочастотной терапии и электрокардиографии. Новый медико-диагностический центр будет функционировать как филиал городской поликлиники, где в основном будут обслуживать жителей южного микрорайона Кызыла.По данным минздрава республики, в новый медицинский центр уже ведется набор сотрудников. Требуются как специалисты-медики, так и технический персонал.

https://ria.ru/20210806/eksport-1744637418.html

воронеж

подольск

хабаровск

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общество, воронеж, подольск, хабаровск, владимир путин