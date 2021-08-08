https://ria.ru/20210808/transgenders-1744737199.html

"Передумал, а уже поздно": Европа пересматривает отношение к трансгендерам

"Передумал, а уже поздно": Европа пересматривает отношение к трансгендерам - РИА Новости, 08.08.2021

"Передумал, а уже поздно": Европа пересматривает отношение к трансгендерам

С подростками, страдающими несовпадением биологической и гендерной идентичности, на Западе решили обращаться строже. Многие клиники больше не меняют пол... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T08:00

2021-08-08T08:00

2021-08-08T10:36

в мире

норвегия

финляндия

анджелина джоли (войт)

брэд питт (уильям бредли)

меган фокс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/08/1744905897_318:4:2477:1219_1920x0_80_0_0_5c2aebef999f3730d620cc2392f4dc40.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Ксения Марсина. С подростками, страдающими несовпадением биологической и гендерной идентичности, на Западе решили обращаться строже. Многие клиники больше не меняют пол несовершеннолетним по первому требованию. Слишком много происходит драм, когда трансгендеры, повзрослев, жалеют о принятом решении. Если в Швеции 30 лет назад запрос на превращение из мужчину в женщину или наоборот подавали в среднем 12 человек в год, то сегодня — более двух тысяч. Чего ждать дальше — в материале РИА Новости.Если пол не подходитВ Испании одобрили законопроект, позволяющий менять имя и пол, не прибегая ни к операции, ни к гормональному лечению. Не нужны даже справки от врачей или психологов.По закону "о гендерном самоопределении" любой испанец может подать заявку на смену пола. После этого — подождать три месяца. Если не передумал, выдадут новое удостоверение личности.Раньше требовалась справка от психолога "о расстройстве гендерной идентичности". Пациент должен был подтвердить, что либо проходил гормональное лечение, либо сделал операцию. Надо сказать, стоит такое хирургическое вмешательство порядка 20 тысяч евро. Весь процесс продолжается от двух до трех лет.Молодым испанцам в возрасте 16-18 лет предоставили те же права, что и взрослым. А вот подростки 14-16 лет — лишь с согласия родителей, если и того младше — обязательны рекомендации врачей и психологов.Оппозиция возмутилась. "Закон не выдерживает никакой критики, когда речь идет о несовершеннолетних. Он может превратиться в весьма опасную для неокрепшей психики подростков игру — сегодня хочу быть девочкой, завтра мальчиком и так далее", — отреагировал представитель мадридского отделения Народной партии Хосе Энрике Льоренте.Он опасается, что новым законом воспользуются правонарушители: изменят личность и избегут наказания. А в спорте на женские турниры могут попасть бывшие мужчины."Это полное безумие"В других европейских странах гендерное законодательство тоже очень либеральное, хотя ограничений все же больше, чем у испанцев. В Дании из мальчика превратиться в девочку или наоборот можно с 18 лет, на обдумывание решения — не три месяца, а полгода.В Норвегии приняли закон, позволяющий ребенку менять пол с шести лет — без согласия родителей. Гормональные лекарства предоставят бесплатно. Правда, нужен медицинский диагноз. А врачи обычно считают, что не стоит торопиться. Зачастую за подобными желаниями у детей скрываются психологические проблемы. К тому же многие несовершеннолетние не совсем понимают последствия процедур.В Дании призывают разрешить детям юридически менять пол с десяти лет. Терапевтически это возможно с 12 лет. В парламенте мнения разделились. Социал-демократы инициативу поддержали, но другие партии высказались против. "Это полное безумие. Детям навязывают то, чего никак нельзя делать", — отреагировал официальный представитель по делам детей партии "Новые правые" Метте Тисен.Отказались от операцийЗа несколько десятилетий число операций по смене пола в США и Европе выросло в разы."В 2001 году диагноз "гендерная дисфория" поставили всего 12 лицам младше 25 лет, а в 2018-м — уже 1859. Это затрагивает всех подростков. Особенно девушек, которые хотят стать мальчиками: с 2008 по 2018 год прирост таких случаев — 1500 процентов. Сегодня девочки получают тестостерон чаще, чем мальчики," — рассказывает детский психиатр Свен Роман, работающий в Швеции.По его словам, лишь в 25 лет "человек достаточно зрел для того, чтобы принять настолько серьезное решение, как смена пола". Зачастую после периода полового созревания люди понимают, что совершили ошибку.Как пишет французская газета Le Figaro, в вопросе смены пола Швеция долго бежала впереди других европейских стран. В 1972-м там признали гендерную дисфорию и создали все условия для официальной регистрации новой идентичности.С 16 лет подросткам разрешили применять блокираторы полового созревания, делать в государственных клиниках инъекции тестостерона и эстрогена, операции на груди (на гениталиях — с 18 лет), пересадку волос, помогали в смене тембра голоса.Но больница при Каролинском институте в Стокгольме, в которой до этого лечили дисфорию, отказалась принимать несовершеннолетних для гормональной терапии. Вскоре ее примеру последовали и другие медицинские учреждения в стране."Использование гормонов может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, тромбозу, остеопорозу и некоторым видам рака. Сто молодых людей, которые уже проходят курс, должны подписать документ о том, что их уведомили о рисках", — сообщает Le Figaro.Решение клиники расстроило шведских трансгендеров. Группа RFSL Ungdomar, занимающаяся проблемами подростков, назвала это "шагом назад".Похожее наблюдается во всей Европе. В Финляндии с июня 2020-го детей направляют на психотерапию. В Великобритании после дела юной Киры Белл тоже пересмотрели закон. Раньше там сменить пол без согласия родителей можно было с девяти лет.Год назад Белл выиграла судебную тяжбу с одной лондонской клиникой. Девушка уверена, что врачи слишком быстро согласились на гормональную терапию и удалили ей грудь. Кира очень жалеет, что пошла на это. Отныне для смены идентичности подросткам в возрасте от 16 до 18 лет необходимо постановление суда.Звездные примерыТо, что дети спустя некоторое время могут передумать, видно и по знаменитостям. Так, 14-летняя Шайло, дочь голливудских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли, до трехлетнего возраста хотела стать мальчиком, просила называть ее Джоном.Родители поддержали ребенка. Ходили слухи, что с 12 лет Шайло-Джон принимала мужские гормоны. Официально это не подтвердили. Сейчас же Шайло появляется на публике девочкой. Отрастила длинные волосы, носит короткие шорты и украшения.Многие родители на Западе считают, что большинство подобных случаев — дань моде, которую ввели звезды шоу-бизнеса. Сын Шарлиз Терон Джексон предпочитает носить лосины и яркие пышные платья. Анджело, сын певицы Адель, и Кингстон, отпрыск Гвен Стефани, тоже любят эксперименты с внешностью. И один из сыновей Меган Фокс от них не отстает.В американском штате Калифорния гормональная терапия разрешена с 12 лет, причем одобрение родителей не требуется. Власти ссылаются на врачей, которые говорят, что чем раньше это начать, тем меньше дорогостоящих операций понадобится. К тому же, по данным исследования Williams Institute UCLA, гендерная дисфория повышает риск суицида.Другие эксперты возражают. Специалисты The American College of Pediatricians приводят такую статистику: 98 процентов мальчиков и 88 процентов девочек, страдающих гендерной дисфорией, к 18-19 годам смиряются с ситуацией, не прибегая ни к операциям по смене пола, ни к гормональной терапии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/gollivud-1743581566.html

https://ria.ru/20210113/dzholi-1592828206.html

норвегия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, норвегия, финляндия, анджелина джоли (войт), брэд питт (уильям бредли), меган фокс