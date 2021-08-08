https://ria.ru/20210808/telefon-1744884675.html

Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни

Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни - РИА Новости, 08.08.2021

Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни

Чем умнее устройство, тем легче с его помощью взломать персональные данные человека, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T02:17

2021-08-08T02:17

2021-08-08T02:17

технологии

мобильный телефон

арсений щельцин

ано "цифровые платформы"

россия

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Чем умнее устройство, тем легче с его помощью взломать персональные данные человека, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.С кнопочного телефона невозможно украсть данные о местоположении, а также фото, сообщения и сведения о звонках. Помимо этого, старый аппарат не будет собирать информацию для показа рекламы, что тоже уменьшает риски различных утечек, отмечает Щельцин.Сегодня на рынке есть дешевые и удобные аппараты с надежной батареей. Можно и вовсе отказаться от соцсетей и интернета, ведь основное средство авторизации в различных сервисах – это SMS-сообщения. Их поддерживает любой телефон.

https://ria.ru/20210807/telefon-1744796636.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, мобильный телефон, арсений щельцин, ано "цифровые платформы", россия