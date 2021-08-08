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Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни
Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни - РИА Новости, 08.08.2021
Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни
Чем умнее устройство, тем легче с его помощью взломать персональные данные человека, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T02:17
2021-08-08T02:17
технологии
мобильный телефон
арсений щельцин
ано "цифровые платформы"
россия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Чем умнее устройство, тем легче с его помощью взломать персональные данные человека, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.С кнопочного телефона невозможно украсть данные о местоположении, а также фото, сообщения и сведения о звонках. Помимо этого, старый аппарат не будет собирать информацию для показа рекламы, что тоже уменьшает риски различных утечек, отмечает Щельцин.Сегодня на рынке есть дешевые и удобные аппараты с надежной батареей. Можно и вовсе отказаться от соцсетей и интернета, ведь основное средство авторизации в различных сервисах – это SMS-сообщения. Их поддерживает любой телефон.
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технологии, мобильный телефон, арсений щельцин, ано "цифровые платформы", россия
02:17 08.08.2021
 
Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни

Эксперт Щельцин: россияне выбирают кнопочные телефоны ради повышения информационной безопасности

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Чем умнее устройство, тем легче с его помощью взломать персональные данные человека, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
“Граждане логично идут в сторону снижения технологичности устройств - выбирая менее функциональные, порой даже нефункциональные устройства для повышения собственной информационной безопасности”, - сказал эксперт.
С кнопочного телефона невозможно украсть данные о местоположении, а также фото, сообщения и сведения о звонках. Помимо этого, старый аппарат не будет собирать информацию для показа рекламы, что тоже уменьшает риски различных утечек, отмечает Щельцин.
Сегодня на рынке есть дешевые и удобные аппараты с надежной батареей. Можно и вовсе отказаться от соцсетей и интернета, ведь основное средство авторизации в различных сервисах – это SMS-сообщения. Их поддерживает любой телефон.
Мужчина в маске на станции московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
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ТехнологииМобильный телефонАрсений ЩельцинАНО "Цифровые платформы"Россия
 
 
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