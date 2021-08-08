Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210808/tanker-1744959271.html
В Британии в нападении на судно Mercer Street подозревают хуситов
В Британии в нападении на судно Mercer Street подозревают хуситов - РИА Новости, 08.08.2021
В Британии в нападении на судно Mercer Street подозревают хуситов
Солдаты британской особой воздушной службы посетили Йемен для того, чтобы найти ответственных за атаку на танкер Mercer Street, есть подозрения, что за... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T20:29
2021-08-08T20:29
в мире
нефть
израиль
сша
тегеран (город)
великобритания
мид ирана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_072d6ab93cc0e94b2398b0453a88eb3d.jpg
ЛОНДОН, 8 авг - РИА Новости. Солдаты британской особой воздушной службы посетили Йемен для того, чтобы найти ответственных за атаку на танкер Mercer Street, есть подозрения, что за нападением стояли хуситы, сообщает газета Express.Предполагается, что атака была проведена хуситами по поручению Тегерана, который предоставил им беспилотник.Согласно данным разведслужб США и Израиля, беспилотник был направлен из восточного Йемена."Все указывает на то, что беспилотник запустили из Йемена", - цитирует газета слова военного источника из Великобритании.Шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street 29 июля подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли два члена экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. США возложили на Иран ответственность за нападение на судно в Аравийском море с использованием беспилотника. МИД Ирана позже назвал заявления США и Британии о причастности Тегерана к атакам на израильский танкер противоречивыми и беспочвенными.
https://ria.ru/20210807/iran-1744823288.html
https://ria.ru/20210806/tanker-1744772699.html
израиль
сша
тегеран (город)
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_47d452fe2f4bc1c772b13e51ddefe30c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, нефть, израиль, сша, тегеран (город), великобритания, мид ирана
20:29 08.08.2021
 
В Британии в нападении на судно Mercer Street подозревают хуситов

В Британии подозревают хуситов в нападении на танкер Mercer Street по поручению из Тегерана

© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Depositphotos / samot
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 8 авг - РИА Новости. Солдаты британской особой воздушной службы посетили Йемен для того, чтобы найти ответственных за атаку на танкер Mercer Street, есть подозрения, что за нападением стояли хуситы, сообщает газета Express.
Предполагается, что атака была проведена хуситами по поручению Тегерана, который предоставил им беспилотник.
Панорама Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 13:47
МИД Ирана осудил заявление G7 о нападении на танкер Mercer Street
Согласно данным разведслужб США и Израиля, беспилотник был направлен из восточного Йемена.
"Все указывает на то, что беспилотник запустили из Йемена", - цитирует газета слова военного источника из Великобритании.
Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 21:09
Британия пригрозила Ирану взыскать цену за атаку на танкер Mercer Street
Шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street 29 июля подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли два члена экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. США возложили на Иран ответственность за нападение на судно в Аравийском море с использованием беспилотника. МИД Ирана позже назвал заявления США и Британии о причастности Тегерана к атакам на израильский танкер противоречивыми и беспочвенными.
 
В миреНефтьИзраильСШАТегеран (город)ВеликобританияМИД Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Каждый пятый россиянин планирует закончить работать до 55 лет
06:54Британский профессор спрогнозировал будущее коронавируса
06:49Глава ОКР заявил о триумфальном завершении Олимпиады для российских атлетов
06:47Российские олимпийцы после прилета во Внуково отправятся на Красную площадь
06:44Глава ОКР рассказал, под каким флагом и музыкой Россия выступит на ОИ-2022
06:34Россияне назвали эффективные способы борьбы с эмоциональным выгоранием
06:27Тимановская заявила, что не чувствует себя вне опасности даже в Польше
06:01Раскрыты подробности убийства двухлетней девочки в Тульской области
06:00Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом выросло до 13 человек
05:43Осужденного в России Пола Уилана освободили из ШИЗО
04:31В ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 12 человек
04:12Россиянам рассказали, как сэкономить на бензине
04:08В Саратовской области перевернулся автобус
03:46СМИ: на украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами
03:37Times выяснила, как "китайские шпионы" пытаются попасть в Британию
03:26Источник: ВМФ в 2021 году получит сразу три АПЛ
03:18Россиянам рассказали, какой подвох скрывает в себе кассовый чек
03:17Кинологи назвали самые популярные "книжные" клички собак
03:14СМИ: в Буркина-Фасо 12 силовиков погибли при нападении боевиков
03:11Хакеры стали подменять счета заказчиков вакцин, авиабилетов и лекарств
Лента новостейМолния