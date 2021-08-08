https://ria.ru/20210808/tanker-1744959271.html

В Британии в нападении на судно Mercer Street подозревают хуситов

В Британии в нападении на судно Mercer Street подозревают хуситов - РИА Новости, 08.08.2021

В Британии в нападении на судно Mercer Street подозревают хуситов

Солдаты британской особой воздушной службы посетили Йемен для того, чтобы найти ответственных за атаку на танкер Mercer Street, есть подозрения, что за... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T20:29

2021-08-08T20:29

2021-08-08T20:29

в мире

нефть

израиль

сша

тегеран (город)

великобритания

мид ирана

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ЛОНДОН, 8 авг - РИА Новости. Солдаты британской особой воздушной службы посетили Йемен для того, чтобы найти ответственных за атаку на танкер Mercer Street, есть подозрения, что за нападением стояли хуситы, сообщает газета Express.Предполагается, что атака была проведена хуситами по поручению Тегерана, который предоставил им беспилотник.Согласно данным разведслужб США и Израиля, беспилотник был направлен из восточного Йемена."Все указывает на то, что беспилотник запустили из Йемена", - цитирует газета слова военного источника из Великобритании.Шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street 29 июля подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли два члена экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. США возложили на Иран ответственность за нападение на судно в Аравийском море с использованием беспилотника. МИД Ирана позже назвал заявления США и Британии о причастности Тегерана к атакам на израильский танкер противоречивыми и беспочвенными.

https://ria.ru/20210807/iran-1744823288.html

https://ria.ru/20210806/tanker-1744772699.html

израиль

сша

тегеран (город)

великобритания

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в мире, нефть, израиль, сша, тегеран (город), великобритания, мид ирана