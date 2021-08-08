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В Чаде из-за столкновений погибли более 20 человек
В Чаде из-за столкновений погибли более 20 человек - РИА Новости, 08.08.2021
В Чаде из-за столкновений погибли более 20 человек
По меньшей мере 21 человек погиб, еще примерно 20 пострадали в результате межобщинных столкновений в западной части Чада, сообщает местное издание Al Wihda со... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T23:42
2021-08-08T23:42
в мире
чад
пулевая стрельба
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. По меньшей мере 21 человек погиб, еще примерно 20 пострадали в результате межобщинных столкновений в западной части Чада, сообщает местное издание Al Wihda со ссылкой на местные власти.Местные источники сообщили изданию, что жестокий конфликт произошел в субботу в деревне Хараджа в регионе Хаджер-Ламис.Конфликт возник из-за спора относительно принадлежности сельскохозяйственного участка. Столкновения продолжались несколько часов, стороны применяли оружие. Власти вскоре направили на место силы безопасности для охраны района и обеспечения правопорядка, в воскресенье туда прибыла министерская делегация. Число жертв, по данным издания, может возрасти.Несколько человек, подозреваемых в подстрекательстве к насилию и участии в столкновениях, были задержаны.Как заявила агентству Франс Пресс губернатор региона Амина Коджиана, конфликт был между арабскими пастухами и оседлыми земледельцами билала. По ее данным, в результате столкновений погибли 22 человека и 18 получили ранения.
https://ria.ru/20210622/chad-1738035499.html
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в мире, чад, пулевая стрельба
23:42 08.08.2021
 
В Чаде из-за столкновений погибли более 20 человек

В Чаде в результате межобщинных столкновений погибли более 20 человек, также есть раненые

© AP Photo / Jerome DelayСтолица Чада Нджамена
Столица Чада Нджамена - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© AP Photo / Jerome Delay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. По меньшей мере 21 человек погиб, еще примерно 20 пострадали в результате межобщинных столкновений в западной части Чада, сообщает местное издание Al Wihda со ссылкой на местные власти.
Местные источники сообщили изданию, что жестокий конфликт произошел в субботу в деревне Хараджа в регионе Хаджер-Ламис.
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Конфликт возник из-за спора относительно принадлежности сельскохозяйственного участка. Столкновения продолжались несколько часов, стороны применяли оружие. Власти вскоре направили на место силы безопасности для охраны района и обеспечения правопорядка, в воскресенье туда прибыла министерская делегация. Число жертв, по данным издания, может возрасти.
Несколько человек, подозреваемых в подстрекательстве к насилию и участии в столкновениях, были задержаны.
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Как заявила агентству Франс Пресс губернатор региона Амина Коджиана, конфликт был между арабскими пастухами и оседлыми земледельцами билала. По ее данным, в результате столкновений погибли 22 человека и 18 получили ранения.
 
В миреЧадПулевая стрельба
 
 
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