https://ria.ru/20210808/stolknoveniya-1744973999.html
В Чаде из-за столкновений погибли более 20 человек
В Чаде из-за столкновений погибли более 20 человек - РИА Новости, 08.08.2021
В Чаде из-за столкновений погибли более 20 человек
По меньшей мере 21 человек погиб, еще примерно 20 пострадали в результате межобщинных столкновений в западной части Чада, сообщает местное издание Al Wihda со... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T23:42
2021-08-08T23:42
2021-08-08T23:42
в мире
чад
пулевая стрельба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149043/79/1490437942_0:131:2464:1517_1920x0_80_0_0_6ee9f77bbe0a01d264ad754c4340f65b.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. По меньшей мере 21 человек погиб, еще примерно 20 пострадали в результате межобщинных столкновений в западной части Чада, сообщает местное издание Al Wihda со ссылкой на местные власти.Местные источники сообщили изданию, что жестокий конфликт произошел в субботу в деревне Хараджа в регионе Хаджер-Ламис.Конфликт возник из-за спора относительно принадлежности сельскохозяйственного участка. Столкновения продолжались несколько часов, стороны применяли оружие. Власти вскоре направили на место силы безопасности для охраны района и обеспечения правопорядка, в воскресенье туда прибыла министерская делегация. Число жертв, по данным издания, может возрасти.Несколько человек, подозреваемых в подстрекательстве к насилию и участии в столкновениях, были задержаны.Как заявила агентству Франс Пресс губернатор региона Амина Коджиана, конфликт был между арабскими пастухами и оседлыми земледельцами билала. По ее данным, в результате столкновений погибли 22 человека и 18 получили ранения.
https://ria.ru/20210622/chad-1738035499.html
https://ria.ru/20210808/egyptair-1744957427.html
чад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149043/79/1490437942_134:0:2331:1648_1920x0_80_0_0_f65a4670c93f7d28354647e98a83abf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чад, пулевая стрельба
В Чаде из-за столкновений погибли более 20 человек
В Чаде в результате межобщинных столкновений погибли более 20 человек, также есть раненые
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
По меньшей мере 21 человек погиб, еще примерно 20 пострадали в результате межобщинных столкновений в западной части Чада
, сообщает местное издание Al Wihda со ссылкой на местные власти.
Местные источники сообщили изданию, что жестокий конфликт произошел в субботу в деревне Хараджа в регионе Хаджер-Ламис.
Конфликт возник из-за спора относительно принадлежности сельскохозяйственного участка. Столкновения продолжались несколько часов, стороны применяли оружие. Власти вскоре направили на место силы безопасности для охраны района и обеспечения правопорядка, в воскресенье туда прибыла министерская делегация. Число жертв, по данным издания, может возрасти.
Несколько человек, подозреваемых в подстрекательстве к насилию и участии в столкновениях, были задержаны.
Как заявила агентству Франс Пресс губернатор региона Амина Коджиана, конфликт был между арабскими пастухами и оседлыми земледельцами билала. По ее данным, в результате столкновений погибли 22 человека и 18 получили ранения.