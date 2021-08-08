Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210808/sochi-1744881478.html
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за непогоды - РИА Новости, 08.08.2021
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи - в городе-курорте до 9 августа ожидаются шквалистый ветер, грозы и ливни, сообщили в пресс-служба Главного... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T00:08
2021-08-08T11:00
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
краснодарский край
новости - туризм
алексей копайгородский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1740006300_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_24005ad5ae754d4ad960233c0ec4cbcd.jpg
СОЧИ, 8 авг – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи - в городе-курорте до 9 августа ожидаются шквалистый ветер, грозы и ливни, сообщили в пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 20-24 метров в секунду. На реках не исключен резкий подъем уровня воды вплоть до подтоплений.Гостей и жителей города просят оставаться дома, уложив ценные вещи во влагонепроницаемую ткань.В субботу вечером мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что все силы и средства в городе из-за ливней с грозами приведены в режим повышенной готовности, есть риск подъема уровня воды в реках и схода селей. Работает городской оперативный штаб, подрядные организации готовы оперативно ликвидировать последствия непогоды.
https://ria.ru/20210805/monastyr-1744505217.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1740006300_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0a65d4e5572a4763bb77f4b71aabfc2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, новости - туризм, алексей копайгородский
00:08 08.08.2021 (обновлено: 11:00 08.08.2021)
 
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

В Сочи объявили экстренное предупреждение до 9 августа из-за ветра, гроз и ливней

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкВышедшая из берегов река Кепша в Сочи
Вышедшая из берегов река Кепша в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 авг – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи - в городе-курорте до 9 августа ожидаются шквалистый ветер, грозы и ливни, сообщили в пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 20-24 метров в секунду. На реках не исключен резкий подъем уровня воды вплоть до подтоплений.
Гостей и жителей города просят оставаться дома, уложив ценные вещи во влагонепроницаемую ткань.
В субботу вечером мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что все силы и средства в городе из-за ливней с грозами приведены в режим повышенной готовности, есть риск подъема уровня воды в реках и схода селей. Работает городской оперативный штаб, подрядные организации готовы оперативно ликвидировать последствия непогоды.
Сель в городе Зарафшан Навоийской области Узбекистана - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 14:26Религия
Монастырь в Крыму пострадал после сильного ливня
 
ТуризмПроисшествияСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский крайНовости - ТуризмАлексей Копайгородский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:14В РСТ предложили создать тур маршрут "Винные дороги России"
15:14Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по морской безопасности
15:06В Армении разбился автомобиль с российскими военнослужащими
14:43Данные о ЧП с Mercer Street указывают на причастность Ирана, заявили в ЕС
14:40Врач рассказала, как диагностировать "постковидный синдром"
14:30Глава Минобрнауки ответил на вопрос о вакцинации студентов от коронавируса
14:24В Якутии из-за лесных пожаров отселяют жителей двух сел
14:16Глава Карелии рассказал о состоянии отравившихся в поезде детей
14:15РЖД проведет расследование инцидента с детьми в поезде Мурманск-Адлер
14:08Историк высказался о документах по подготовке Японии к войне с СССР
14:02В Гюмри при взрыве погибли офицер и его беременная жена
13:42Правительство одобрило проект закона о периоде выплаты накопительной пенсии
13:38Средство от глистов оказалось эффективным против COVID-19
13:27В Афганистане семья из 12 человек погибла при взрыве бомбы
13:06СМИ: земли в Германии хотят вернуть федеральным властям часть вакцин
12:40Прокуратура проверит информацию о сиделке, избившей пенсионерку на Урале
12:20В Мордовском заповеднике увеличилась площадь лесного пожара
12:09В Приморье мужчину убила молния
12:08Звезда "Игры престолов" признался, что задумывался уйти из жизни
11:54Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил ребенка
Лента новостейМолния