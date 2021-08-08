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В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за непогоды - РИА Новости, 08.08.2021
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи - в городе-курорте до 9 августа ожидаются шквалистый ветер, грозы и ливни, сообщили в пресс-служба Главного... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T00:08
2021-08-08T00:08
2021-08-08T11:00
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
краснодарский край
новости - туризм
алексей копайгородский
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СОЧИ, 8 авг – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи - в городе-курорте до 9 августа ожидаются шквалистый ветер, грозы и ливни, сообщили в пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 20-24 метров в секунду. На реках не исключен резкий подъем уровня воды вплоть до подтоплений.Гостей и жителей города просят оставаться дома, уложив ценные вещи во влагонепроницаемую ткань.В субботу вечером мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что все силы и средства в городе из-за ливней с грозами приведены в режим повышенной готовности, есть риск подъема уровня воды в реках и схода селей. Работает городской оперативный штаб, подрядные организации готовы оперативно ликвидировать последствия непогоды.
https://ria.ru/20210805/monastyr-1744505217.html
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РИА Новости
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происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, новости - туризм, алексей копайгородский
00:08 08.08.2021 (обновлено: 11:00 08.08.2021)
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
В Сочи объявили экстренное предупреждение до 9 августа из-за ветра, гроз и ливней