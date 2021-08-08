https://ria.ru/20210808/smerch-1744895602.html

Жителей Сочи предупредили о смерчах

Жителей Сочи предупредили о смерчах - РИА Новости, 08.08.2021

Жителей Сочи предупредили о смерчах

В районе Магри-Веселое в Сочи возможны смерчи из-за непогоды, объявлено штормовое предупреждение до 9 августа, сообщает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T08:42

2021-08-08T08:42

2021-08-08T08:42

общество

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 8 авг – РИА Новости. В районе Магри-Веселое в Сочи возможны смерчи из-за непогоды, объявлено штормовое предупреждение до 9 августа, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю."По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в период 05.30-07.30 до конца суток 8 августа и в течение 9 августа 2021 года на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.Жителям и гостям курорта рекомендуется оставаться в зданиях, необходимо избегать электропередач. Запрещается во время сильного ветра передвигаться или оставаться в автомобиле.

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/nepogoda-1744843511.html

краснодарский край

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)