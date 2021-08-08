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Жителей Сочи предупредили о смерчах
Жителей Сочи предупредили о смерчах - РИА Новости, 08.08.2021
Жителей Сочи предупредили о смерчах
В районе Магри-Веселое в Сочи возможны смерчи из-за непогоды, объявлено штормовое предупреждение до 9 августа, сообщает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T08:42
2021-08-08T08:42
общество
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 8 авг – РИА Новости. В районе Магри-Веселое в Сочи возможны смерчи из-за непогоды, объявлено штормовое предупреждение до 9 августа, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю."По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в период 05.30-07.30 до конца суток 8 августа и в течение 9 августа 2021 года на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.Жителям и гостям курорта рекомендуется оставаться в зданиях, необходимо избегать электропередач. Запрещается во время сильного ветра передвигаться или оставаться в автомобиле.
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общество, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:42 08.08.2021
 
Жителей Сочи предупредили о смерчах

МЧС предупредило жителей Сочи предупредили о смерчах из-за непогоды

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СОЧИ, 8 авг – РИА Новости. В районе Магри-Веселое в Сочи возможны смерчи из-за непогоды, объявлено штормовое предупреждение до 9 августа, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
"По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в период 05.30-07.30 до конца суток 8 августа и в течение 9 августа 2021 года на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
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Жителям и гостям курорта рекомендуется оставаться в зданиях, необходимо избегать электропередач. Запрещается во время сильного ветра передвигаться или оставаться в автомобиле.
 
ОбществоКраснодарский крайСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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