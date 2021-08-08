https://ria.ru/20210808/smerch-1744895602.html
Жителей Сочи предупредили о смерчах
Жителей Сочи предупредили о смерчах - РИА Новости, 08.08.2021
Жителей Сочи предупредили о смерчах
В районе Магри-Веселое в Сочи возможны смерчи из-за непогоды, объявлено штормовое предупреждение до 9 августа, сообщает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T08:42
2021-08-08T08:42
2021-08-08T08:42
общество
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595552972_0:271:3077:2002_1920x0_80_0_0_7b07660e089cc37db2739fc67dfc6816.jpg
СОЧИ, 8 авг – РИА Новости. В районе Магри-Веселое в Сочи возможны смерчи из-за непогоды, объявлено штормовое предупреждение до 9 августа, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю."По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в период 05.30-07.30 до конца суток 8 августа и в течение 9 августа 2021 года на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.Жителям и гостям курорта рекомендуется оставаться в зданиях, необходимо избегать электропередач. Запрещается во время сильного ветра передвигаться или оставаться в автомобиле.
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/nepogoda-1744843511.html
краснодарский край
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595552972_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_9b26a55113a77c3a104e844854771443.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Сочи предупредили о смерчах
МЧС предупредило жителей Сочи предупредили о смерчах из-за непогоды