Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210808/skhema-1744884535.html
Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников
Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников - РИА Новости, 08.08.2021
Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников
Мошенники все чаще используют жульническую схему с якобы предварительно одобренными кредитами. Как это работает и как себя обезопасить, рассказал в интервью... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T02:10
2021-08-08T02:10
общество
мошенничество
россия
григорий пащенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596488930_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f357846478f2b3d64339d05b58375ced.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Мошенники все чаще используют жульническую схему с якобы предварительно одобренными кредитами. Как это работает и как себя обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по информационной безопасности, руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.Суть схемы, объяснил он, заключается в том, что потенциальным жертвам поступают фальшивые сообщения о предварительно одобренных или уже выданных кредитах, а затем звонят мошенники от имени службы безопасности банка или прокуратуры.После этого, продолжил он, вам предложат под контролем предполагаемого банковского работника провести отмену кредита, используя ваши персональные данные. Таким образом эти данные окажутся в руках у злоумышленников.Вам также могут позвонить от имени сотрудников прокуратуры, сказать, что на вас оформлен незаконный кредит, который теперь является вещественным доказательством. При этом вам предложат перевести ваши собственные деньги на специальный счет.Специалист по информационной безопасности предупредил, что никакие указания звонящих выполнять ни в коем случае не нужно. Ни у банков, ни у прокуратуры нет полномочий работать таким образом с клиентами финансовых организаций."Если вам поступил звонок якобы от службы безопасности какого-либо банка, уточните, какой это банк, положите трубку и сами перезвоните. Самый лучший вариант – вообще не отвечать на звонки с номеров, которые вам неизвестны", – заключил эксперт по информационной безопасности в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210806/moshennichestvo-1744653253.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596488930_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_0277c84b5619e5d3f6f903171f9c0197.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, мошенничество, россия, григорий пащенко
02:10 08.08.2021
 
Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников

Киберэксперт Пащенко: мошенники все чаще используют схему обмана с одобрением кредитов

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Мошенники все чаще используют жульническую схему с якобы предварительно одобренными кредитами. Как это работает и как себя обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по информационной безопасности, руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.
Суть схемы, объяснил он, заключается в том, что потенциальным жертвам поступают фальшивые сообщения о предварительно одобренных или уже выданных кредитах, а затем звонят мошенники от имени службы безопасности банка или прокуратуры.
"Сначала вам на телефон может поступить сообщение, что вам одобрен кредит, или "вам одобрен кредит, спасибо, что вы уже обналичили из него 20%", например. После этого будет звонок якобы от сотрудника банка, и вам сообщат, что на ваше имя был взят кредит, операция показалась банку подозрительной, но некая сумма была уже обналичена", – сказал Григорий Пащенко.
После этого, продолжил он, вам предложат под контролем предполагаемого банковского работника провести отмену кредита, используя ваши персональные данные. Таким образом эти данные окажутся в руках у злоумышленников.
Вам также могут позвонить от имени сотрудников прокуратуры, сказать, что на вас оформлен незаконный кредит, который теперь является вещественным доказательством. При этом вам предложат перевести ваши собственные деньги на специальный счет.
Специалист по информационной безопасности предупредил, что никакие указания звонящих выполнять ни в коем случае не нужно. Ни у банков, ни у прокуратуры нет полномочий работать таким образом с клиентами финансовых организаций.
"Если вам поступил звонок якобы от службы безопасности какого-либо банка, уточните, какой это банк, положите трубку и сами перезвоните. Самый лучший вариант – вообще не отвечать на звонки с номеров, которые вам неизвестны", – заключил эксперт по информационной безопасности в интервью радио Sputnik.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 12:12
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
 
ОбществоМошенничествоРоссияГригорий Пащенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:14В РСТ предложили создать тур маршрут "Винные дороги России"
15:14Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по морской безопасности
15:06В Армении разбился автомобиль с российскими военнослужащими
14:43Данные о ЧП с Mercer Street указывают на причастность Ирана, заявили в ЕС
14:40Врач рассказала, как диагностировать "постковидный синдром"
14:30Глава Минобрнауки ответил на вопрос о вакцинации студентов от коронавируса
14:24В Якутии из-за лесных пожаров отселяют жителей двух сел
14:16Глава Карелии рассказал о состоянии отравившихся в поезде детей
14:15РЖД проведет расследование инцидента с детьми в поезде Мурманск-Адлер
14:08Историк высказался о документах по подготовке Японии к войне с СССР
14:02В Гюмри при взрыве погибли офицер и его беременная жена
13:42Правительство одобрило проект закона о периоде выплаты накопительной пенсии
13:38Средство от глистов оказалось эффективным против COVID-19
13:27В Афганистане семья из 12 человек погибла при взрыве бомбы
13:06СМИ: земли в Германии хотят вернуть федеральным властям часть вакцин
12:40Прокуратура проверит информацию о сиделке, избившей пенсионерку на Урале
12:20В Мордовском заповеднике увеличилась площадь лесного пожара
12:09В Приморье мужчину убила молния
12:08Звезда "Игры престолов" признался, что задумывался уйти из жизни
11:54Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил ребенка
Лента новостейМолния