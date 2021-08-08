https://ria.ru/20210808/skhema-1744884535.html

Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников

Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников - РИА Новости, 08.08.2021

Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников

Мошенники все чаще используют жульническую схему с якобы предварительно одобренными кредитами. Как это работает и как себя обезопасить, рассказал в интервью... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T02:10

2021-08-08T02:10

2021-08-08T02:10

общество

мошенничество

россия

григорий пащенко

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Мошенники все чаще используют жульническую схему с якобы предварительно одобренными кредитами. Как это работает и как себя обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по информационной безопасности, руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.Суть схемы, объяснил он, заключается в том, что потенциальным жертвам поступают фальшивые сообщения о предварительно одобренных или уже выданных кредитах, а затем звонят мошенники от имени службы безопасности банка или прокуратуры.После этого, продолжил он, вам предложат под контролем предполагаемого банковского работника провести отмену кредита, используя ваши персональные данные. Таким образом эти данные окажутся в руках у злоумышленников.Вам также могут позвонить от имени сотрудников прокуратуры, сказать, что на вас оформлен незаконный кредит, который теперь является вещественным доказательством. При этом вам предложат перевести ваши собственные деньги на специальный счет.Специалист по информационной безопасности предупредил, что никакие указания звонящих выполнять ни в коем случае не нужно. Ни у банков, ни у прокуратуры нет полномочий работать таким образом с клиентами финансовых организаций."Если вам поступил звонок якобы от службы безопасности какого-либо банка, уточните, какой это банк, положите трубку и сами перезвоните. Самый лучший вариант – вообще не отвечать на звонки с номеров, которые вам неизвестны", – заключил эксперт по информационной безопасности в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210806/moshennichestvo-1744653253.html

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общество, мошенничество, россия, григорий пащенко