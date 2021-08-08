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В Кабардино-Балкарии на федеральную трассу сошел сель
В Кабардино-Балкарии на федеральную трассу сошел сель - РИА Новости, 08.08.2021
В Кабардино-Балкарии на федеральную трассу сошел сель
Сель объемом около 100 кубометров перекрыл федеральную автодорогу в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, на время расчистки трассы власти организовали объезд, РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T22:15
2021-08-08T22:15
2021-08-08T22:15
происшествия
тырныауз
эльбрусский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Сель объемом около 100 кубометров перекрыл федеральную автодорогу в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, на время расчистки трассы власти организовали объезд, сообщает региональное ГУ МЧС РФ."В 20.20 мск в воскресенье поступила информация, что не доезжая до города Тырныауза со стороны селения Былым в связи с выносом селевого потока на проезжую часть перекрыто движение на федеральной автодороге "Прохладный-Баксан-Азау", погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что дорожное полотно перекрыто на расстоянии 20 метров, объем селевой массы составляет около 100 кубических метров."Сотрудниками ГИБДД и силами администрации Эльбрусского района организован объездной путь через территорию завода "Гипсель", для расчистки дорожного полотна на место направлена дорожная техника", - отмечает ведомство.По его данным, на месте происшествия работают 18 человек и 6 единиц техники.
https://ria.ru/20210801/kamnepad-1743903746.html
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происшествия, тырныауз, эльбрусский район, кабардино-балкарская республика (кбр)
В Кабардино-Балкарии на федеральную трассу сошел сель
Сель объемом около ста кубометров перекрыл федеральную автодорогу в Эльбрусском районе КБР