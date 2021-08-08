https://ria.ru/20210808/sel-1744968069.html

В Кабардино-Балкарии на федеральную трассу сошел сель

В Кабардино-Балкарии на федеральную трассу сошел сель - РИА Новости, 08.08.2021

В Кабардино-Балкарии на федеральную трассу сошел сель

Сель объемом около 100 кубометров перекрыл федеральную автодорогу в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, на время расчистки трассы власти организовали объезд, РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T22:15

2021-08-08T22:15

2021-08-08T22:15

происшествия

тырныауз

эльбрусский район

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Сель объемом около 100 кубометров перекрыл федеральную автодорогу в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, на время расчистки трассы власти организовали объезд, сообщает региональное ГУ МЧС РФ."В 20.20 мск в воскресенье поступила информация, что не доезжая до города Тырныауза со стороны селения Былым в связи с выносом селевого потока на проезжую часть перекрыто движение на федеральной автодороге "Прохладный-Баксан-Азау", погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что дорожное полотно перекрыто на расстоянии 20 метров, объем селевой массы составляет около 100 кубических метров."Сотрудниками ГИБДД и силами администрации Эльбрусского района организован объездной путь через территорию завода "Гипсель", для расчистки дорожного полотна на место направлена дорожная техника", - отмечает ведомство.По его данным, на месте происшествия работают 18 человек и 6 единиц техники.

https://ria.ru/20210801/kamnepad-1743903746.html

https://ria.ru/20210801/alplager-1743907775.html

тырныауз

эльбрусский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тырныауз, эльбрусский район, кабардино-балкарская республика (кбр)