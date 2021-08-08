https://ria.ru/20210808/samolet-1744937719.html
В Латвии разбился частный самолет
В Латвии разбился частный самолет - РИА Новости, 08.08.2021
В Латвии разбился частный самолет
Авария частного самолета, в результате которой погиб гражданин Литвы, произошла в Латвии в воскресенье, сообщил журналистам представитель Администрации... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T16:00
2021-08-08T16:00
2021-08-08T16:18
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РИГА, 8 авг – РИА Новости. Авария частного самолета, в результате которой погиб гражданин Литвы, произошла в Латвии в воскресенье, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации республики Айвис Винцевс.В воскресенье, 8 августа, в окрестностях Цесиса (город в Латвии в 130 км от Риги) произошло авиационное происшествие с самолетом гражданской авиации, в результате которого погиб один человек"В окрестностях Цесиса произошло авиационное происшествие с самолетом гражданской авиации, в результате которого погиб один человек. Говорить о причинах случившегося пока рано", - сказал Винцевс.Частный самолет был зарегистрирован в Литве. Его модель не указывается. На борту находились два человека – граждане этой страны. Один от полученных травм скончался на месте, второй был госпитализирован.По словам Винцевса, говорить о причинах случившегося пока рано. Обстоятельства происшествия установит следствие.
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в мире, литва, рига, латвия
16:00 08.08.2021 (обновлено: 16:18 08.08.2021)
В Латвии разбился частный самолет
В Латвии разбился частный самолет, погиб человек
РИГА, 8 авг – РИА Новости.
Авария частного самолета, в результате которой погиб гражданин Литвы
, произошла в Латвии
в воскресенье, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации республики Айвис Винцевс.
В воскресенье, 8 августа, в окрестностях Цесиса (город в Латвии в 130 км от Риги) произошло авиационное происшествие с самолетом гражданской авиации, в результате которого погиб один человек
"В окрестностях Цесиса произошло авиационное происшествие с самолетом гражданской авиации, в результате которого погиб один человек. Говорить о причинах случившегося пока рано", - сказал Винцевс.
Частный самолет был зарегистрирован в Литве. Его модель не указывается. На борту находились два человека – граждане этой страны. Один от полученных травм скончался на месте, второй был госпитализирован.
По словам Винцевса, говорить о причинах случившегося пока рано. Обстоятельства происшествия установит следствие.