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В Латвии разбился частный самолет
В Латвии разбился частный самолет - РИА Новости, 08.08.2021
В Латвии разбился частный самолет
Авария частного самолета, в результате которой погиб гражданин Литвы, произошла в Латвии в воскресенье, сообщил журналистам представитель Администрации... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T16:00
2021-08-08T16:18
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РИГА, 8 авг – РИА Новости. Авария частного самолета, в результате которой погиб гражданин Литвы, произошла в Латвии в воскресенье, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации республики Айвис Винцевс.В воскресенье, 8 августа, в окрестностях Цесиса (город в Латвии в 130 км от Риги) произошло авиационное происшествие с самолетом гражданской авиации, в результате которого погиб один человек"В окрестностях Цесиса произошло авиационное происшествие с самолетом гражданской авиации, в результате которого погиб один человек. Говорить о причинах случившегося пока рано", - сказал Винцевс.Частный самолет был зарегистрирован в Литве. Его модель не указывается. На борту находились два человека – граждане этой страны. Один от полученных травм скончался на месте, второй был госпитализирован.По словам Винцевса, говорить о причинах случившегося пока рано. Обстоятельства происшествия установит следствие.
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в мире, литва, рига, латвия
16:00 08.08.2021 (обновлено: 16:18 08.08.2021)
 
В Латвии разбился частный самолет

В Латвии разбился частный самолет, погиб человек

© AFP 2021 / Gints IvuskansПожарно-спасательная служба в Латвии
Пожарно-спасательная служба в Латвии - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© AFP 2021 / Gints Ivuskans
Читать ria.ru в
РИГА, 8 авг – РИА Новости. Авария частного самолета, в результате которой погиб гражданин Литвы, произошла в Латвии в воскресенье, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации республики Айвис Винцевс.
В воскресенье, 8 августа, в окрестностях Цесиса (город в Латвии в 130 км от Риги) произошло авиационное происшествие с самолетом гражданской авиации, в результате которого погиб один человек
"В окрестностях Цесиса произошло авиационное происшествие с самолетом гражданской авиации, в результате которого погиб один человек. Говорить о причинах случившегося пока рано", - сказал Винцевс.
Частный самолет был зарегистрирован в Литве. Его модель не указывается. На борту находились два человека – граждане этой страны. Один от полученных травм скончался на месте, второй был госпитализирован.
По словам Винцевса, говорить о причинах случившегося пока рано. Обстоятельства происшествия установит следствие.
Самолет - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
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