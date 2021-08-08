https://ria.ru/20210808/samolet-1744937719.html

В Латвии разбился частный самолет

В Латвии разбился частный самолет - РИА Новости, 08.08.2021

В Латвии разбился частный самолет

Авария частного самолета, в результате которой погиб гражданин Литвы, произошла в Латвии в воскресенье, сообщил журналистам представитель Администрации... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T16:00

2021-08-08T16:00

2021-08-08T16:18

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РИГА, 8 авг – РИА Новости. Авария частного самолета, в результате которой погиб гражданин Литвы, произошла в Латвии в воскресенье, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации республики Айвис Винцевс.В воскресенье, 8 августа, в окрестностях Цесиса (город в Латвии в 130 км от Риги) произошло авиационное происшествие с самолетом гражданской авиации, в результате которого погиб один человек"В окрестностях Цесиса произошло авиационное происшествие с самолетом гражданской авиации, в результате которого погиб один человек. Говорить о причинах случившегося пока рано", - сказал Винцевс.Частный самолет был зарегистрирован в Литве. Его модель не указывается. На борту находились два человека – граждане этой страны. Один от полученных травм скончался на месте, второй был госпитализирован.По словам Винцевса, говорить о причинах случившегося пока рано. Обстоятельства происшествия установит следствие.

https://ria.ru/20210808/samolet-1744887872.html

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в мире, литва, рига, латвия