https://ria.ru/20210808/samolet-1744887872.html

В США самолет врезался в дом

В США самолет врезался в дом - РИА Новости, 08.08.2021

В США самолет врезался в дом

Одномоторный самолет Mooney M20 врезался в пустующий дом в американском городе Виктория (штат Миннесота), погибли несколько человек, сообщил местный телеканал... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T05:57

2021-08-08T05:57

2021-08-08T05:57

в мире

миннесота

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Одномоторный самолет Mooney M20 врезался в пустующий дом в американском городе Виктория (штат Миннесота), погибли несколько человек, сообщил местный телеканал CBS Minnesota.Инцидент произошел примерно в 17.40 по местному времени (01.40 воскресенья мск). По данным федерального управления гражданской авиации (FAA), самолет вылетел из аэропорта в Алегзандрии и направлялся в аэропорт в городе Иден-Прери.В офисе шерифа округа Карвер подтвердили информацию о нескольких погибших на месте происшествия, однако не уточнили число жертв. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование, ему оказывает поддержку федеральное управление гражданской авиации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/alyaska-1744610294.html

миннесота

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