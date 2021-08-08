https://ria.ru/20210808/rossiya-1744937922.html

Чешский журналист рассказал, чем его поразила Россия

Чешский журналист рассказал, чем его поразила Россия - РИА Новости, 08.08.2021

Чешский журналист рассказал, чем его поразила Россия

Журналист чешского издания Reflex Мирослав Ружичка посетил Дальний Восток и поделился с читателями впечатлениями от поездки. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T16:03

2021-08-08T16:03

2021-08-08T18:16

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петропавловск-камчатский

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тихий океан

россия

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Журналист чешского издания Reflex Мирослав Ружичка посетил Дальний Восток и поделился с читателями впечатлениями от поездки.Автор провел несколько дней на Байкале, после чего полетел в Петропавловск-Камчатский, где сначала пробыл неделю, а затем еще две колесил по полуострову с проводником.В один из дней Ружичка отправился на морскую прогулку по Авачинскому заливу — она принесла ему самые первые впечатления от Камчатки. Автор обратил внимание на скалистые берега и обитателей бухты — около 30 видов рыб, морских львов, тюленей и дельфинов с косатками."Мы выплыли из порта, окруженного невзрачными панельными домами, в восьмом часу утра при пасмурной погоде. Вскоре небо прояснилось и выглянуло солнце", — рассказал Ружичка.В море было спокойно, судно проследовало мимо российской военной базы, множества рыбацких судов и даже субмарины. Затем путники приступили к рыбалке."Приманкой стали куски осьминога. Первый улов не заставил себя ждать. Нам попались великолепные разноцветные рыбы", — написал автор.После этого супруга владельца корабля приготовила обед."Возвращаясь вечером в порт, мы любовались прекрасным видом на Петропавловск, расположенный у подножий огромных вулканов", — добавил путешественник.Еще одним событием для журналиста стал сплав по реке Быстрой. На пути из города к реке путникам встретились медведица с двумя медвежатами."Просто невероятно видеть негласных хозяев Камчатки с расстояния в несколько метров!" — признался чех.Следующим пунктом в программе стал вертолетный тур на Курильское озеро, входящее в список ЮНЕСКО."Виды меня заворожили: девственная красочная природа, вулканы, долины, леса, реки, болота и заснеженные поля", — написал Ружичка.Вертолет приземлился на базе у озера, расположенного у подножия вулкана Ильинский, откуда путешественники на лодке отправились на дальний берег."Медведи, выходившие из густых прибрежных зарослей, устроили нам буквально дефиле. Вид самца, прогуливающегося по берегу, произвел на нас потрясающее впечатление", — продолжил репортер.Следующим событием стала поездка в Долину гейзеров. Добраться туда можно только по воздуху. Там путешественники совершили двухчасовую прогулку с проводником. Далее по маршруту была кальдера Узон."Она известна сильными выделениями концентрированного сероводорода и серными испарениями, которые достигают максимальной концентрации на высоте полутора метров, и поэтому там гибнут мелкие, а также крупные виды животных", — рассказал Ружичка.После кальдеры автор отправился к Налычевским термальным источникам.Отдельно он отметил поездку на озеро Толмачева, где живет множество медведей. Проводник подготовил угощение на берегу водоема — копченый лосось, икру, рыбные салаты и овощи.После однодневных экскурсий чешский журналист отправился в двухнедельную экспедицию на грузовике ЗИЛ. Путники выехали на юг полуострова и посетили каньон реки Вулканной и кратер Мутновского вулкана."Его особенность — пестрые фумарольные поля, грязевые и термальные котлы с кипящей водой и суровые климатические условия зимой", — добавил Ружичка.Он восхитился видами в этих местах — цветные кратеры, потрескавшийся ледник, клубы пара и выбросы серы.Вторым направлением стала вершина сопки Горелой, виды с которой журналист назвал фантастическими.Поездка завершилась на берегу Тихого океана. Путешественники посетили горный массив Вачкажец, поднялись на Авачинскую сопку."Потом мы еще ненадолго заскочили на петропавловский рынок, где продают в основном самые разные виды лосося, тунца и других сортов рыбы свежей, копченой и сушеной по очень разумным ценам",— сказал Ружичка.В заключение он добавил, что лучше рыбы, чем на Камчатке, не ел никогда.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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https://ria.ru/20210116/syuprizy-1593317394.html

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https://ria.ru/20200717/1574494642.html

петропавловск-камчатский

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в мире, петропавловск-камчатский, чехия, дальний восток, тихий океан, россия