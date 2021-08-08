https://ria.ru/20210808/rossiya-1744937922.html
Чешский журналист рассказал, чем его поразила Россия
Чешский журналист рассказал, чем его поразила Россия - РИА Новости, 08.08.2021
Чешский журналист рассказал, чем его поразила Россия
Журналист чешского издания Reflex Мирослав Ружичка посетил Дальний Восток и поделился с читателями впечатлениями от поездки. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T16:03
2021-08-08T16:03
2021-08-08T18:16
туризм
в мире
петропавловск-камчатский
чехия
дальний восток
тихий океан
россия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Журналист чешского издания Reflex Мирослав Ружичка посетил Дальний Восток и поделился с читателями впечатлениями от поездки.Автор провел несколько дней на Байкале, после чего полетел в Петропавловск-Камчатский, где сначала пробыл неделю, а затем еще две колесил по полуострову с проводником.В один из дней Ружичка отправился на морскую прогулку по Авачинскому заливу — она принесла ему самые первые впечатления от Камчатки. Автор обратил внимание на скалистые берега и обитателей бухты — около 30 видов рыб, морских львов, тюленей и дельфинов с косатками."Мы выплыли из порта, окруженного невзрачными панельными домами, в восьмом часу утра при пасмурной погоде. Вскоре небо прояснилось и выглянуло солнце", — рассказал Ружичка.В море было спокойно, судно проследовало мимо российской военной базы, множества рыбацких судов и даже субмарины. Затем путники приступили к рыбалке."Приманкой стали куски осьминога. Первый улов не заставил себя ждать. Нам попались великолепные разноцветные рыбы", — написал автор.После этого супруга владельца корабля приготовила обед."Возвращаясь вечером в порт, мы любовались прекрасным видом на Петропавловск, расположенный у подножий огромных вулканов", — добавил путешественник.Еще одним событием для журналиста стал сплав по реке Быстрой. На пути из города к реке путникам встретились медведица с двумя медвежатами."Просто невероятно видеть негласных хозяев Камчатки с расстояния в несколько метров!" — признался чех.Следующим пунктом в программе стал вертолетный тур на Курильское озеро, входящее в список ЮНЕСКО."Виды меня заворожили: девственная красочная природа, вулканы, долины, леса, реки, болота и заснеженные поля", — написал Ружичка.Вертолет приземлился на базе у озера, расположенного у подножия вулкана Ильинский, откуда путешественники на лодке отправились на дальний берег."Медведи, выходившие из густых прибрежных зарослей, устроили нам буквально дефиле. Вид самца, прогуливающегося по берегу, произвел на нас потрясающее впечатление", — продолжил репортер.Следующим событием стала поездка в Долину гейзеров. Добраться туда можно только по воздуху. Там путешественники совершили двухчасовую прогулку с проводником. Далее по маршруту была кальдера Узон."Она известна сильными выделениями концентрированного сероводорода и серными испарениями, которые достигают максимальной концентрации на высоте полутора метров, и поэтому там гибнут мелкие, а также крупные виды животных", — рассказал Ружичка.После кальдеры автор отправился к Налычевским термальным источникам.Отдельно он отметил поездку на озеро Толмачева, где живет множество медведей. Проводник подготовил угощение на берегу водоема — копченый лосось, икру, рыбные салаты и овощи.После однодневных экскурсий чешский журналист отправился в двухнедельную экспедицию на грузовике ЗИЛ. Путники выехали на юг полуострова и посетили каньон реки Вулканной и кратер Мутновского вулкана."Его особенность — пестрые фумарольные поля, грязевые и термальные котлы с кипящей водой и суровые климатические условия зимой", — добавил Ружичка.Он восхитился видами в этих местах — цветные кратеры, потрескавшийся ледник, клубы пара и выбросы серы.Вторым направлением стала вершина сопки Горелой, виды с которой журналист назвал фантастическими.Поездка завершилась на берегу Тихого океана. Путешественники посетили горный массив Вачкажец, поднялись на Авачинскую сопку."Потом мы еще ненадолго заскочили на петропавловский рынок, где продают в основном самые разные виды лосося, тунца и других сортов рыбы свежей, копченой и сушеной по очень разумным ценам",— сказал Ружичка.В заключение он добавил, что лучше рыбы, чем на Камчатке, не ел никогда.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, петропавловск-камчатский, чехия, дальний восток, тихий океан, россия
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Журналист чешского издания Reflex
Мирослав Ружичка посетил Дальний Восток
и поделился с читателями впечатлениями от поездки.
Автор провел несколько дней на Байкале
, после чего полетел в Петропавловск-Камчатский
, где сначала пробыл неделю, а затем еще две колесил по полуострову с проводником.
В один из дней Ружичка отправился на морскую прогулку по Авачинскому заливу — она принесла ему самые первые впечатления от Камчатки. Автор обратил внимание на скалистые берега и обитателей бухты — около 30 видов рыб, морских львов, тюленей и дельфинов с косатками.
"Мы выплыли из порта, окруженного невзрачными панельными домами, в восьмом часу утра при пасмурной погоде. Вскоре небо прояснилось и выглянуло солнце", — рассказал Ружичка.
В море было спокойно, судно проследовало мимо российской военной базы, множества рыбацких судов и даже субмарины. Затем путники приступили к рыбалке.
"Приманкой стали куски осьминога. Первый улов не заставил себя ждать. Нам попались великолепные разноцветные рыбы", — написал автор.
После этого супруга владельца корабля приготовила обед.
"Возвращаясь вечером в порт, мы любовались прекрасным видом на Петропавловск, расположенный у подножий огромных вулканов", — добавил путешественник.
Еще одним событием для журналиста стал сплав по реке Быстрой. На пути из города к реке путникам встретились медведица с двумя медвежатами.
"Просто невероятно видеть негласных хозяев Камчатки с расстояния в несколько метров!" — признался чех.
Следующим пунктом в программе стал вертолетный тур на Курильское озеро, входящее в список ЮНЕСКО
.
"Виды меня заворожили: девственная красочная природа, вулканы, долины, леса, реки, болота и заснеженные поля", — написал Ружичка.
Вертолет приземлился на базе у озера, расположенного у подножия вулкана Ильинский, откуда путешественники на лодке отправились на дальний берег.
"Медведи, выходившие из густых прибрежных зарослей, устроили нам буквально дефиле. Вид самца, прогуливающегося по берегу, произвел на нас потрясающее впечатление", — продолжил репортер.
Следующим событием стала поездка в Долину гейзеров. Добраться туда можно только по воздуху. Там путешественники совершили двухчасовую прогулку с проводником. Далее по маршруту была кальдера Узон.
"Она известна сильными выделениями концентрированного сероводорода и серными испарениями, которые достигают максимальной концентрации на высоте полутора метров, и поэтому там гибнут мелкие, а также крупные виды животных", — рассказал Ружичка.
После кальдеры автор отправился к Налычевским термальным источникам.
Отдельно он отметил поездку на озеро Толмачева, где живет множество медведей. Проводник подготовил угощение на берегу водоема — копченый лосось, икру, рыбные салаты и овощи.
После однодневных экскурсий чешский журналист отправился в двухнедельную экспедицию на грузовике ЗИЛ. Путники выехали на юг полуострова и посетили каньон реки Вулканной и кратер Мутновского вулкана.
"Его особенность — пестрые фумарольные поля, грязевые и термальные котлы с кипящей водой и суровые климатические условия зимой", — добавил Ружичка.
Он восхитился видами в этих местах — цветные кратеры, потрескавшийся ледник, клубы пара и выбросы серы.
Вторым направлением стала вершина сопки Горелой, виды с которой журналист назвал фантастическими.
Поездка завершилась на берегу Тихого океана
. Путешественники посетили горный массив Вачкажец, поднялись на Авачинскую сопку.
"Потом мы еще ненадолго заскочили на петропавловский рынок, где продают в основном самые разные виды лосося, тунца и других сортов рыбы свежей, копченой и сушеной по очень разумным ценам",— сказал Ружичка.
В заключение он добавил, что лучше рыбы, чем на Камчатке, не ел никогда.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>