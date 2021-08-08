https://ria.ru/20210808/reyting-1744958466.html
Армия и РПЦ возглавили рейтинг одобрения общественных институтов
Армия и РПЦ возглавили рейтинг одобрения общественных институтов - РИА Новости, 08.08.2021
Армия и РПЦ возглавили рейтинг одобрения общественных институтов
Рейтинг одобрения общественных институтов продолжает уверенно возглавлять российская армия (76,5%), следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые озвучил... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T20:19
2021-08-08T20:19
2021-08-08T20:19
русская православная церковь
вциом
вооруженные силы рф
форум "территория смыслов"
россия
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 8 авг - РИА Новости. Рейтинг одобрения общественных институтов продолжает уверенно возглавлять российская армия (76,5%), следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые озвучил генеральный директор фонда Константин Абрамов."Армия уже долгое время уверенно удерживает первое место в рейтинге одобрения общественных институтов. Ее деятельность одобряет 76,5% россиян. Несмотря на то, что за последний год рейтинг снизился на 3%, РПЦ все еще далеко до таких показателей. У церкви рейтинг одобрения 56,7%", - рассказал Абрамов на молодежном форуме "Территория смыслов".Серьезный рост одобрения за последние годы получили правоохранительные органы. Как отметил Абрамов, начиная с 2018 года они начали занимать в рейтинге третье место, опередив СМИ."Благодаря некоторым событиям и реформам, в обществе начало меняться отношение к некоторым институтам. Серьезный рост влияния и авторитета продемонстрировали правоохранительные органы. Если еще в 2011 году их рейтинг одобрения составлял 30,4%, то в 2021 году он вырос до 49,3%. За этот же период рейтинг одобрения СМИ упал с 52,1% до 42,7%", - рассказал Абрамов.
https://ria.ru/20210426/voennye-1729903986.html
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русская православная церковь, вциом, вооруженные силы рф, форум "территория смыслов", россия
Армия и РПЦ возглавили рейтинг одобрения общественных институтов
Гендиректо ВЦИОМ Абрамов: деятельность армии одобрили 76,5 процента россиян, РПЦ - 56,7 процента