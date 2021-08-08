https://ria.ru/20210808/protesty-1744961656.html

В Киеве к посольству Белоруссии пришло несколько сотен активистов

В Киеве к посольству Белоруссии пришло несколько сотен активистов - РИА Новости, 08.08.2021

В Киеве к посольству Белоруссии пришло несколько сотен активистов

Несколько сотен активистов пришли к посольству Белоруссии в Киеве, а затем колонной отправились на площадь Независимости, люди требуют отставки Александра... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T21:02

2021-08-08T21:02

2021-08-08T21:02

киев

белоруссия

александр лукашенко

протесты

дмитрий кулеба

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КИЕВ, 8 авг - РИА Новости. Несколько сотен активистов пришли к посольству Белоруссии в Киеве, а затем колонной отправились на площадь Независимости, люди требуют отставки Александра Лукашенко, сообщил корреспондент "ТСН" на телеканале "1+1".Кроме того, люди требуют расследования смерти Виталия Шишова и защиты другим белорусским активистам.Перед этим, в обед белорусские активисты собрались на площади Независимости в Киеве, чтобы требовать от украинской власти расследования убийства руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.В понедельник сообщество взаимопомощи белорусов "Белорусский дом в Украине" заявило о пропаже в Киеве своего руководителя Виталия Шишова. Во вторник утром киевская полиция сообщила, что Шишов найден мертвым в одном из парков в Киеве. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина сделает все возможное для расследования.

https://radiosputnik.ria.ru/20210804/zelenskiy-1744344015.html

https://ria.ru/20210808/predlozhenie-1744958180.html

киев

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, белоруссия, александр лукашенко, протесты, дмитрий кулеба