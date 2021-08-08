В Киеве к посольству Белоруссии пришло несколько сотен активистов
СМИ: к посольству Белоруссии в Киеве пришло несколько сотен активистов, требующих отставки Лукашенко
КИЕВ, 8 авг - РИА Новости. Несколько сотен активистов пришли к посольству Белоруссии в Киеве, а затем колонной отправились на площадь Независимости, люди требуют отставки Александра Лукашенко, сообщил корреспондент "ТСН" на телеканале "1+1".
"Сейчас мы с колонной преимущественно белорусских граждан по улице Богдана Хмельницкого идем на майдан Независимости. Несколько сотен людей в ней идут. А перед этим акция прошла, собственно, под дипмиссией Республики Беларусь. Там уже традиционно собрались активисты, чтоб требовать у Лукашенко уйти в отставку и чтоб режим Лукашенко отошел от власти и вернул Белоруссию в лоно демократических государств", - сказал корреспондент.
Кроме того, люди требуют расследования смерти Виталия Шишова и защиты другим белорусским активистам.
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Перед этим, в обед белорусские активисты собрались на площади Независимости в Киеве, чтобы требовать от украинской власти расследования убийства руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.
В понедельник сообщество взаимопомощи белорусов "Белорусский дом в Украине" заявило о пропаже в Киеве своего руководителя Виталия Шишова. Во вторник утром киевская полиция сообщила, что Шишов найден мертвым в одном из парков в Киеве. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина сделает все возможное для расследования.