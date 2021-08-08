https://ria.ru/20210808/predlozhenie-1744958180.html

Глава МИД Белоруссии рассказал о предложении ЕС "перейти на сторону народа"

Глава МИД Белоруссии рассказал о предложении ЕС "перейти на сторону народа" - РИА Новости, 09.08.2021

Глава МИД Белоруссии рассказал о предложении ЕС "перейти на сторону народа"

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что после начала в республике несанкционированных акций протеста его коллега из Евросоюза через СМС... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-08T20:15

2021-08-08T20:15

2021-08-09T05:19

сша

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

владимир макей

протесты

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586459140_0:168:2115:1358_1920x0_80_0_0_dbc2ba302b818c8973156cd2b1e9eec4.jpg

МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что после начала в республике несанкционированных акций протеста его коллега из Евросоюза через СМС предлагал ему "перейти на сторону народа"."Один мой европейский коллега написал, СМС где-то хранится в телефоне: "Владимир, ты должен перейти на сторону народа. Это решающий этап. За тобой последуют другие". И так далее. Точно так же было сказано и некоторыми оппонентами здесь: если вы перейдете, то это будет как эффект домино. За вами последуют и другие члены правительства. И тогда власть рухнет", - рассказал Макей в пятой серии документального фильма "Беларусь против цветной революции", которую показал в воскресенье телеканал СТВ.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также впервые ввел экономические секторальные санкции.Ранее премьер Роман Головченко заявлял, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Кроме того, премьер сообщал, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада вряд ли будет выше 3% ВВП, но поддержка России в кредитно-финансовой сфере полностью перекроет для Минска возможные последствия.

https://ria.ru/20210808/nato-1744955572.html

https://ria.ru/20210808/bezhentsy-1744952611.html

сша

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, владимир макей , протесты, россия