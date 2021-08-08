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День строителя в России

День строителя в России - РИА Новости, 08.08.2021

День строителя в России

Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2021 году этот день... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T01:25

2021-08-08T01:25

2021-08-08T01:25

справки

день строителя

россия

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Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2021 году этот день приходится на 8 августа.Впервые его официально отметили в СССР 12 августа 1956 года. Этому предшествовал выход указа Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя" от 6 сентября 1955 года. Считается, что идея учредить День строителя посетила первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева во время визита на строящуюся Жигулевскую ГЭС. Советский лидер был так впечатлен масштабами и темпами ее возведения, что решил почтить труд людей, силами которых создаются такие сооружения. Празднование Дня строителя было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". С 2011 года по решению министерства регионального развития РФ праздник стал федеральным.С давних пор искусство зодчества и ремесло строителя были в большом почете на Руси. Появление городов и сел, школ и детских садов, театров и музеев, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры обязано многим поколениям работников строительной отрасли. Сегодня строительный комплекс занимает особое место в экономике страны. Эффективность его работы прямо влияет на развитие большого количества смежных отраслей – от производства стройматериалов до архитектурного дизайна и ландшафтного озеленения.По данным Минстроя, за 2020 года объем выполненных работ в сфере строительства составил 9,5 триллиона рублей. В строительной отрасли России занято более шести миллионов человек. Благодаря строителям возводятся новые жилые кварталы и современные производственные комплексы, вводятся в строй объекты социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры: жилищные комплексы, детские сады, школы, больницы, спортивные и социальные центры, парки, новые станции метро и т.д.Локомотивом строительной отрасли является жилищное строительство. В 2020 году на территории РФ за счет всех источников финансирования было построено 1,1 миллиона новых квартир общей площадью 82,2 миллиона квадратных метров, что составило 100,2% к соответствующему периоду предыдущего года. Было введено в действие 308 тысяч домов. День строителя – праздник многих профессий, среди которых есть архитекторы и каменщики, инженеры и проектировщики.В этот день проводятся праздничные мероприятия, вручаются государственные и ведомственные награды лучшим работникам отрасли. Традиционно в День строителя проходит посвящение в профессию. Строителю-новичку дают попробовать хлеб с солью – символ "пуда соли", который нужно съесть, чтобы освоить свою специальность. После этого молодой специалист обязан подержать руки над чашей с огнем, чтобы почувствовать, насколько "горяча" будет его будущая работа. Затем на голову посвящаемого надевается каска, и он произносит клятву. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, день строителя, россия