https://ria.ru/20210808/pozner-1744972680.html

Познер высказался о выступлении россиян на Олимпиаде

Познер высказался о выступлении россиян на Олимпиаде - РИА Новости, 08.08.2021

Познер высказался о выступлении россиян на Олимпиаде

Журналист и телеведущий Владимир Познер в интервью "Матч ТВ" высказался о результатах российских спортсменов на Олимпиаде в Токио и о скандале с судейством в... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T23:24

2021-08-08T23:24

2021-08-08T23:28

спорт

олимпийские игры

токио

владимир познер

дина аверина

русада

спортивный арбитражный суд (cas)

ричард паунд

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер в интервью "Матч ТВ" высказался о результатах российских спортсменов на Олимпиаде в Токио и о скандале с судейством в художественной гимнастке.Он отметил, что его ожидания по медальному зачету оправдались — он предполагал, что Россия будет либо на четвертом, либо на пятом месте.В ситуации с Авериной Познер обратил внимание на то, что в этом виде спорта субъективизм играет важную роль. Здесь, по его словам, могут иметь место влияние симпатий и антипатий. При этом он не исключил, что могла быть замешана и политика."Вполне возможно. Тут можно гадать сколько угодно", — сказал журналист, добавив, что все равно считает такое судейство несправедливым по отношению к российским гимнасткам.Телеведущий также затронул тему допинга в российском спорте. По словам Познера, он разговаривал со многими людьми, которые связаны с этой отраслью."Они все признаются, что допинг применялся, причем широко. Ну и что вы хотите? Чтобы все считали, что нам вообще надо запретить участвовать в Олимпийских играх? Было и такое мнение, но нам, хоть и не под своим флагом, не со своим гимном, но все-таки разрешили", — заявил журналист.По его мнению, Россия "заслужила" наказание за то, что спортсмены якобы применяли допинг. Познер выразил надежду, что страна "усвоила урок", и сможет выступить на Олимпиаде-2024 под своим флагом.Накануне Дина Аверина стала второй (107,650 балла) в личном многоборье, хотя не допустила серьезных ошибок, в то время как гимнастка из Израиля Линой Ашрам смогла взять золото (107,800 балла), несмотря на потерю ленты в заключительном упражнении. Такое решение судей вызвало негодование у многих спортсменов и известных людей.В 2015 году РУСАДА признали не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Это произошло по итогам работы комиссии Ричарда Паунда, расследовавшего "систематическое применение допинга в российской легкой атлетике".При этом в сентябре 2018 года исполком WADA восстановил статус РУСАДА.В январе 2019-го всемирное агентство сообщило, что его эксперты получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории, после чего Россию обвинили в манипулировании данными. В результате, в декабре РУСАДА вновь признали не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры.В 2020 году Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил санкции WADА в отношении российского спорта, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с изначально желаемым. Так, россияне не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом своей страны в течение двух лет — до 16 декабря 2022 года.

https://rsport.ria.ru/20210808/pobeda-1744956804.html

https://rsport.ria.ru/20210808/olimpiada-1744960889.html

https://rsport.ria.ru/20210808/milonov-1744963185.html

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спорт, олимпийские игры, токио, владимир познер, дина аверина, русада, спортивный арбитражный суд (cas), ричард паунд, россия