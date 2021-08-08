https://ria.ru/20210808/pozhary-1744947265.html

В Туву из соседних регионов пришел дым от лесных пожаров

В Туву из соседних регионов пришел дым от лесных пожаров - РИА Новости, 08.08.2021

В Туву из соседних регионов пришел дым от лесных пожаров

Смог от лесных пожаров в Якутии, Красноярском крае и Приангарье пришел в Туву и накрыл столицу республики Кызыл, сообщает врио главы Тувы Владислав Ховалыг. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T17:42

2021-08-08T17:42

2021-08-08T18:15

происшествия

кызыл

иркутская область

красноярский край

ульяновский автомобильный завод (уаз)

природные пожары в россии

владислав ховалыг

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 8 авг - РИА Новости. Смог от лесных пожаров в Якутии, Красноярском крае и Приангарье пришел в Туву и накрыл столицу республики Кызыл, сообщает врио главы Тувы Владислав Ховалыг.Ранее сообщалось, что число задымленных населенных пунктов в Красноярском крае превысило 1,2 тысячи. По информации Красноярского территориального центра медицины катастроф, обращений от граждан об ухудшении здоровья в связи с задымленностью не поступало. Сильная мгла с видимостью менее 50 метров ожидается в центральных районах Красноярского края."Сегодня смог от лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае накрыл Кызыл. В Якутии также горят леса. Наша республика неоднократно боролась с лесными пожарами. Страшная стихия, которая уничтожает всё на своем пути", - сообщил Ховалыг на своей странице в "ВКонтакте".По его словам, еще с июня 75 сотрудников Тувинской авиалесоохраны помогают с тушением пожаров в Якутии и Иркутской области."Выделили также девять автомашин марки "УАЗ" и одна - марки "Егерь". Только объединившись, мы сможем ликвидировать пожары и спасти природу нашей страны. Этим летом в Туве ситуация поспокойнее по сравнению с соседями, нашими оперативными службами потушено 30 лесных пожаров. На сегодня действующих пожаров, слава богу, нет. Но надо продолжать внимательно следить за ситуацией в наших лесах", - отмечает врио главы Тувы.

https://ria.ru/20210808/yakutiya-1744897095.html

https://ria.ru/20210730/pozhary-1743641457.html

кызыл

иркутская область

красноярский край

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происшествия, кызыл, иркутская область, красноярский край, ульяновский автомобильный завод (уаз), природные пожары в россии, владислав ховалыг