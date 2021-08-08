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Власти Британии обратятся за помощью к армии из-за нехватки еды в магазинах
Власти Британии обратятся за помощью к армии из-за нехватки еды в магазинах - РИА Новости, 08.08.2021
Власти Британии обратятся за помощью к армии из-за нехватки еды в магазинах
Правительство Великобритании обратится за помощью к армии из-за перебоев с поставками еды в супермаркеты, пишет Daily Mail. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T17:39
2021-08-08T17:50
в мире
великобритания
коронавирус covid-19
пандемия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Правительство Великобритании обратится за помощью к армии из-за перебоев с поставками еды в супермаркеты, пишет Daily Mail.В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков, поэтому могут возникнуть проблемы с доставкой продуктов питания со складов в магазины. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Королевства, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права. Издание уточняет, что этот процесс осложняется из-за локдауна, вызванного пандемией коронавируса.В связи со сложившейся ситуацией руководство Великобритании попросит армию прислать около двух тысяч водителей из Королевского логистического корпуса для развоза еды и медикаментов в супермаркеты.Ожидается, что правительство в ближайшее время сделает официальный запрос Вооруженным силам, говорится в статье.
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в мире, великобритания, коронавирус covid-19, пандемия
17:39 08.08.2021 (обновлено: 17:50 08.08.2021)
 
Власти Британии обратятся за помощью к армии из-за нехватки еды в магазинах

Daily Mail: власти Британии обратятся за помощью к армии из-за нехватки еды в магазинах

© AFP 2021 / Tolga AkmenВодитель грузовика доставляет молочную продукцию в один из супермаркетов в Лондоне, Великобритания
Водитель грузовика доставляет молочную продукцию в один из супермаркетов в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© AFP 2021 / Tolga Akmen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Правительство Великобритании обратится за помощью к армии из-за перебоев с поставками еды в супермаркеты, пишет Daily Mail.
В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков, поэтому могут возникнуть проблемы с доставкой продуктов питания со складов в магазины. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Королевства, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права. Издание уточняет, что этот процесс осложняется из-за локдауна, вызванного пандемией коронавируса.
В связи со сложившейся ситуацией руководство Великобритании попросит армию прислать около двух тысяч водителей из Королевского логистического корпуса для развоза еды и медикаментов в супермаркеты.
Ожидается, что правительство в ближайшее время сделает официальный запрос Вооруженным силам, говорится в статье.
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