https://ria.ru/20210808/pogoda-1744897674.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 08.08.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Температура в Москве в воскресенье повысится до плюс 27, в первой половине дня местами могут пройти небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T09:08

2021-08-08T09:08

2021-08-08T09:08

москва

погода

михаил леус

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Температура в Москве в воскресенье повысится до плюс 27, в первой половине дня местами могут пройти небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столичный регион останется в тёплой части атлантического циклона. В такой ситуации в облаках появится больше прояснений, а небольшие дожди пройдут лишь местами, и преимущественно в первой половине дня. Температура воздуха плюс 26-27, по области плюс 23-28", - сообщил Леус.Он добавил, что ветер северо-восточный, слабый 1-6 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20210805/pogoda-1744519959.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, погода, михаил леус