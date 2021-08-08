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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 08.08.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Температура в Москве в воскресенье повысится до плюс 27, в первой половине дня местами могут пройти небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T09:08
2021-08-08T09:08
2021-08-08T09:08
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Температура в Москве в воскресенье повысится до плюс 27, в первой половине дня местами могут пройти небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столичный регион останется в тёплой части атлантического циклона. В такой ситуации в облаках появится больше прояснений, а небольшие дожди пройдут лишь местами, и преимущественно в первой половине дня. Температура воздуха плюс 26-27, по области плюс 23-28", - сообщил Леус.Он добавил, что ветер северо-восточный, слабый 1-6 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20210805/pogoda-1744519959.html
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москва, погода, михаил леус
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик Леус пообещал москвичам температуру до плюс 27 и небольшие дожди