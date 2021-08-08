https://ria.ru/20210808/peresadki-1744903526.html
В Москве появятся 16 новых транспортных пересадок
В Москве появятся 16 новых транспортных пересадок - РИА Новости, 08.08.2021
В Москве появятся 16 новых транспортных пересадок
Московский центральный диаметр, Большую кольцевую линию и Московское центральное кольцо свяжут 16 пересадок для удобного передвижения по столице, сообщается на... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T10:19
2021-08-08T10:19
2021-08-08T10:19
москва
максим ликсутов
московское центральное кольцо (мцк)
городское хозяйство москвы
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Московский центральный диаметр, Большую кольцевую линию и Московское центральное кольцо свяжут 16 пересадок для удобного передвижения по столице, сообщается на сайте мэра Москвы."Будущие МЦД-3 и МЦД-4, благодаря бесплатным пересадкам на БКЛ и МЦК, позволят пассажирам скорректировать старые маршруты. Передвижение по Москве станет удобнее, жители столицы и области смогут экономить время и деньги", - говорится в сообщении.В приведенных словах главы транспортного комплекса Максима Ликсутова отмечается, что формирование нового транспортного каркаса - это приоритетная задача для столичных властей. Кроме того, это расширяет транспортные возможности жителей и гостей столицы.Уточняется, что после открытия первых двух центральных диаметров в ноябре 2019 года, пассажиры стали активно пользоваться бесплатными пересадками метро и МЦК."С МЦД-3 можно будет пересесть на четыре станции БКЛ: с Рижской на "Рижскую", с Электрозаводской на "Электрозаводскую", с Авиамоторной на "Авиамоторную", с Митьково на "Сокольники". А также на две станции МЦК ... С МЦД-4 можно будет пересесть на шесть станций БКЛ: с Аминьевской на "Аминьевское шоссе", с Тестовской на "Деловой центр", с Савеловская на "Савеловскую", с Марьиной Рощи на "Марьину Рощу", с Рижской на "Рижскую", с Нижегородской на "Нижегородскую". А также на четыре станции МЦК", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210806/vernadskogo-1744738966.html
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москва, максим ликсутов , московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы, московские центральные диаметры (мцд)
В Москве появятся 16 новых транспортных пересадок
Власти Москвы: МЦД, БКЛ и МЦК свяжут 16 новых пересадок