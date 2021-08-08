https://ria.ru/20210808/peresadki-1744903526.html

В Москве появятся 16 новых транспортных пересадок

В Москве появятся 16 новых транспортных пересадок - РИА Новости, 08.08.2021

В Москве появятся 16 новых транспортных пересадок

Московский центральный диаметр, Большую кольцевую линию и Московское центральное кольцо свяжут 16 пересадок для удобного передвижения по столице, сообщается на... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T10:19

2021-08-08T10:19

2021-08-08T10:19

москва

максим ликсутов

московское центральное кольцо (мцк)

городское хозяйство москвы

московские центральные диаметры (мцд)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Московский центральный диаметр, Большую кольцевую линию и Московское центральное кольцо свяжут 16 пересадок для удобного передвижения по столице, сообщается на сайте мэра Москвы."Будущие МЦД-3 и МЦД-4, благодаря бесплатным пересадкам на БКЛ и МЦК, позволят пассажирам скорректировать старые маршруты. Передвижение по Москве станет удобнее, жители столицы и области смогут экономить время и деньги", - говорится в сообщении.В приведенных словах главы транспортного комплекса Максима Ликсутова отмечается, что формирование нового транспортного каркаса - это приоритетная задача для столичных властей. Кроме того, это расширяет транспортные возможности жителей и гостей столицы.Уточняется, что после открытия первых двух центральных диаметров в ноябре 2019 года, пассажиры стали активно пользоваться бесплатными пересадками метро и МЦК."С МЦД-3 можно будет пересесть на четыре станции БКЛ: с Рижской на "Рижскую", с Электрозаводской на "Электрозаводскую", с Авиамоторной на "Авиамоторную", с Митьково на "Сокольники". А также на две станции МЦК ... С МЦД-4 можно будет пересесть на шесть станций БКЛ: с Аминьевской на "Аминьевское шоссе", с Тестовской на "Деловой центр", с Савеловская на "Савеловскую", с Марьиной Рощи на "Марьину Рощу", с Рижской на "Рижскую", с Нижегородской на "Нижегородскую". А также на четыре станции МЦК", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210806/vernadskogo-1744738966.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, максим ликсутов , московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы, московские центральные диаметры (мцд)