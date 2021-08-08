Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210808/peresadki-1744903526.html
В Москве появятся 16 новых транспортных пересадок
В Москве появятся 16 новых транспортных пересадок - РИА Новости, 08.08.2021
В Москве появятся 16 новых транспортных пересадок
Московский центральный диаметр, Большую кольцевую линию и Московское центральное кольцо свяжут 16 пересадок для удобного передвижения по столице, сообщается на... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T10:19
2021-08-08T10:19
москва
максим ликсутов
московское центральное кольцо (мцк)
городское хозяйство москвы
московские центральные диаметры (мцд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575190142_0:68:1501:912_1920x0_80_0_0_744369c9697bfe87c1c7b76f37fa37ff.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Московский центральный диаметр, Большую кольцевую линию и Московское центральное кольцо свяжут 16 пересадок для удобного передвижения по столице, сообщается на сайте мэра Москвы."Будущие МЦД-3 и МЦД-4, благодаря бесплатным пересадкам на БКЛ и МЦК, позволят пассажирам скорректировать старые маршруты. Передвижение по Москве станет удобнее, жители столицы и области смогут экономить время и деньги", - говорится в сообщении.В приведенных словах главы транспортного комплекса Максима Ликсутова отмечается, что формирование нового транспортного каркаса - это приоритетная задача для столичных властей. Кроме того, это расширяет транспортные возможности жителей и гостей столицы.Уточняется, что после открытия первых двух центральных диаметров в ноябре 2019 года, пассажиры стали активно пользоваться бесплатными пересадками метро и МЦК."С МЦД-3 можно будет пересесть на четыре станции БКЛ: с Рижской на "Рижскую", с Электрозаводской на "Электрозаводскую", с Авиамоторной на "Авиамоторную", с Митьково на "Сокольники". А также на две станции МЦК ... С МЦД-4 можно будет пересесть на шесть станций БКЛ: с Аминьевской на "Аминьевское шоссе", с Тестовской на "Деловой центр", с Савеловская на "Савеловскую", с Марьиной Рощи на "Марьину Рощу", с Рижской на "Рижскую", с Нижегородской на "Нижегородскую". А также на четыре станции МЦК", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210806/vernadskogo-1744738966.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575190142_0:0:1217:912_1920x0_80_0_0_98576115076e5532fb4459166bb18ff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, максим ликсутов , московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы, московские центральные диаметры (мцд)
10:19 08.08.2021
 
В Москве появятся 16 новых транспортных пересадок

Власти Москвы: МЦД, БКЛ и МЦК свяжут 16 новых пересадок

© РИА Новости / Рамиль СитдиковСтанция "Нахабино" Курско-Рижского диаметра МЦД-2
Станция Нахабино Курско-Рижского диаметра МЦД-2 - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Московский центральный диаметр, Большую кольцевую линию и Московское центральное кольцо свяжут 16 пересадок для удобного передвижения по столице, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Будущие МЦД-3 и МЦД-4, благодаря бесплатным пересадкам на БКЛ и МЦК, позволят пассажирам скорректировать старые маршруты. Передвижение по Москве станет удобнее, жители столицы и области смогут экономить время и деньги", - говорится в сообщении.
В приведенных словах главы транспортного комплекса Максима Ликсутова отмечается, что формирование нового транспортного каркаса - это приоритетная задача для столичных властей. Кроме того, это расширяет транспортные возможности жителей и гостей столицы.
Уточняется, что после открытия первых двух центральных диаметров в ноябре 2019 года, пассажиры стали активно пользоваться бесплатными пересадками метро и МЦК.
Женщина в маске выходит из метро в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 17:50
Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа
"С МЦД-3 можно будет пересесть на четыре станции БКЛ: с Рижской на "Рижскую", с Электрозаводской на "Электрозаводскую", с Авиамоторной на "Авиамоторную", с Митьково на "Сокольники". А также на две станции МЦК ... С МЦД-4 можно будет пересесть на шесть станций БКЛ: с Аминьевской на "Аминьевское шоссе", с Тестовской на "Деловой центр", с Савеловская на "Савеловскую", с Марьиной Рощи на "Марьину Рощу", с Рижской на "Рижскую", с Нижегородской на "Нижегородскую". А также на четыре станции МЦК", - добавляется в сообщении.
 
МоскваМаксим ЛиксутовМосковское центральное кольцо (МЦК)Городское хозяйство МосквыМосковские центральные диаметры (МЦД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:14В РСТ предложили создать тур маршрут "Винные дороги России"
15:14Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по морской безопасности
15:06В Армении разбился автомобиль с российскими военнослужащими
14:43Данные о ЧП с Mercer Street указывают на причастность Ирана, заявили в ЕС
14:40Врач рассказала, как диагностировать "постковидный синдром"
14:30Глава Минобрнауки ответил на вопрос о вакцинации студентов от коронавируса
14:24В Якутии из-за лесных пожаров отселяют жителей двух сел
14:16Глава Карелии рассказал о состоянии отравившихся в поезде детей
14:15РЖД проведет расследование инцидента с детьми в поезде Мурманск-Адлер
14:08Историк высказался о документах по подготовке Японии к войне с СССР
14:02В Гюмри при взрыве погибли офицер и его беременная жена
13:42Правительство одобрило проект закона о периоде выплаты накопительной пенсии
13:38Средство от глистов оказалось эффективным против COVID-19
13:27В Афганистане семья из 12 человек погибла при взрыве бомбы
13:06СМИ: земли в Германии хотят вернуть федеральным властям часть вакцин
12:40Прокуратура проверит информацию о сиделке, избившей пенсионерку на Урале
12:20В Мордовском заповеднике увеличилась площадь лесного пожара
12:09В Приморье мужчину убила молния
12:08Звезда "Игры престолов" признался, что задумывался уйти из жизни
11:54Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил ребенка
Лента новостейМолния