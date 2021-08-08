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Правительство одобрило проект закона о периоде выплаты накопительной пенсии
Правительство одобрило проект закона о периоде выплаты накопительной пенсии - РИА Новости, 08.08.2021
Правительство одобрило проект закона о периоде выплаты накопительной пенсии
Правительство России на заседании в пятницу одобрило проект федерального закона, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год,... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T13:42
2021-08-08T13:42
2021-08-08T13:42
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило проект федерального закона, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год, сообщается на сайте кабмина."О проекте федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год" ... Одобрить проект федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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общество, правительство рф, россия
Правительство одобрило проект закона о периоде выплаты накопительной пенсии
Правительство одобрило проект закона о периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год