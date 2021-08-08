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Глава МЧС оценил готовность Хабаровска к защите от паводка
Глава МЧС оценил готовность Хабаровска к защите от паводка - РИА Новости, 08.08.2021
Глава МЧС оценил готовность Хабаровска к защите от паводка
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев совместно с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым оценил готовность столицы региона к защите от паводка, сообщает... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T07:34
2021-08-08T07:35
общество
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев совместно с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым оценил готовность столицы региона к защите от паводка, сообщает МЧС РФ.Ранее в субботу в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в нескольких районах Хабаровского края был введен режим ЧС из-за осложнения паводковой обстановки, уровень реки Амур поднялся ещё на 4 сантиметра до отметки неблагоприятного явления – 450 сантиметров.Министр акцентировал внимание региональных властей на заблаговременном предупреждении населения о предстоящем подъеме воды. Глава МЧС отметил, что подготовительные работы в начале лета уже помогли избежать крупных подтоплений и посоветовал сосредоточиться на мониторинге обстановки.Отмечается, что в Хабаровске организована работа оперативных групп МЧС России по мониторингу паводка и оказанию помощи населению. Дегтярев уточнил, что для минимизации ущерба в ближайшие дни решено пересыпать незавершенный участок дамбы в Индустриальном районе Хабаровска.
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общество, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев
07:34 08.08.2021 (обновлено: 07:35 08.08.2021)
 
Глава МЧС оценил готовность Хабаровска к защите от паводка

Глава МЧС Зиничев проверил готовность Хабаровска к защите от паводка

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЕвгений Зиничев
Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев совместно с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым оценил готовность столицы региона к защите от паводка, сообщает МЧС РФ.
Ранее в субботу в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в нескольких районах Хабаровского края был введен режим ЧС из-за осложнения паводковой обстановки, уровень реки Амур поднялся ещё на 4 сантиметра до отметки неблагоприятного явления – 450 сантиметров.
"Рабочая группа МЧС России во главе с Министром Евгением Зиничевым в Хабаровске проконтролировала готовность сил и средств РСЧС к пропуску паводковых вод. Глава спасательного ведомства на катере совместно с врио Губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым совершили объезд инженерных защитных сооружений, оценив их состояние и работоспособность", - говорится в сообщении.
Министр акцентировал внимание региональных властей на заблаговременном предупреждении населения о предстоящем подъеме воды. Глава МЧС отметил, что подготовительные работы в начале лета уже помогли избежать крупных подтоплений и посоветовал сосредоточиться на мониторинге обстановки.
Отмечается, что в Хабаровске организована работа оперативных групп МЧС России по мониторингу паводка и оказанию помощи населению. Дегтярев уточнил, что для минимизации ущерба в ближайшие дни решено пересыпать незавершенный участок дамбы в Индустриальном районе Хабаровска.
Кадры разрушенного паводком моста через реку Ургал в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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ОбществоХабаровскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений Зиничев
 
 
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