https://ria.ru/20210808/pavodok-1744892342.html

Глава МЧС оценил готовность Хабаровска к защите от паводка

Глава МЧС оценил готовность Хабаровска к защите от паводка - РИА Новости, 08.08.2021

Глава МЧС оценил готовность Хабаровска к защите от паводка

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев совместно с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым оценил готовность столицы региона к защите от паводка, сообщает... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T07:34

2021-08-08T07:34

2021-08-08T07:35

общество

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев совместно с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым оценил готовность столицы региона к защите от паводка, сообщает МЧС РФ.Ранее в субботу в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в нескольких районах Хабаровского края был введен режим ЧС из-за осложнения паводковой обстановки, уровень реки Амур поднялся ещё на 4 сантиметра до отметки неблагоприятного явления – 450 сантиметров.Министр акцентировал внимание региональных властей на заблаговременном предупреждении населения о предстоящем подъеме воды. Глава МЧС отметил, что подготовительные работы в начале лета уже помогли избежать крупных подтоплений и посоветовал сосредоточиться на мониторинге обстановки.Отмечается, что в Хабаровске организована работа оперативных групп МЧС России по мониторингу паводка и оказанию помощи населению. Дегтярев уточнил, что для минимизации ущерба в ближайшие дни решено пересыпать незавершенный участок дамбы в Индустриальном районе Хабаровска.

https://ria.ru/20210716/pavodok-1741474940.html

хабаровск

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общество, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев