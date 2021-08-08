https://ria.ru/20210808/olimpiada-1744934802.html

"С подачи американцев": японцы возмутились судейством на Олимпиаде

"С подачи американцев": японцы возмутились судейством на Олимпиаде - РИА Новости, 08.08.2021

"С подачи американцев": японцы возмутились судейством на Олимпиаде

Японские читатели портала Yahoo News Japan разочаровались решением судей лишить золотой медали россиянку Дину Аверину в соревнованиях по художественной... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T15:26

2021-08-08T15:26

2021-08-08T18:36

спорт

олимпийские игры

токио

сша

yahoo

дина аверина

россия

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Японские читатели портала Yahoo News Japan разочаровались решением судей лишить золотой медали россиянку Дину Аверину в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде.По мнению большинства пользователей, оценки вызывают сомнение. "Все спортсменки готовились к Олимпиаде, не жалея сил. Но явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована!" — написала yuk.Комментатор с ником Cui, в свою очередь, отметил, что художественное выступление Авериной "оставило впечатление чуда". "За такое блестящее выступление Дине дали всего 24 балла. Разве это справедливо?" — написал он.Читатели сошлись во мнении, что олимпийское движение все больше политизируется."Этот скандал в соревнованиях по художественной гимнастике стал буквально притчей во языцех всей токийской Олимпиады. С точки зрения любого зрителя соревнований, имело место несправедливое судейство в адрес Дины Авериной. Для такого мирового спортивного события, как Олимпиада, это постыдное явление", — отметил u8b.Читатель vis заключил, что художественная гимнастика — такой вид спорта, где выставить абсолютно объективные оценки сложно, но "сестры Аверины — № 1 мировой художественной гимнастики".Вчера представительница сборной России Дина Аверина завоевала серебро, набрав 107,650 балла. Первой стала израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800; при этом во время заключительного выступления она уронила ленту. В групповом многоборье российские спортсменки тоже заняли второе место, уступив Болгарии. В итоге россиянки впервые с 1996-го остались без золотой медали в личном многоборье по художественной гимнастике.Олимпийский комитет сформировал запрос по поводу судейства в художественной гимнастике на Играх в Токио и направил его руководству Международной федерации гимнастики (FIG).

https://rsport.ria.ru/20210808/mok-1744891044.html

https://rsport.ria.ru/20210808/averina-1744909925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, олимпийские игры, токио, сша, yahoo, дина аверина, россия