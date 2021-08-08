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"С подачи американцев": японцы возмутились судейством на Олимпиаде
"С подачи американцев": японцы возмутились судейством на Олимпиаде - РИА Новости, 08.08.2021
"С подачи американцев": японцы возмутились судейством на Олимпиаде
Японские читатели портала Yahoo News Japan разочаровались решением судей лишить золотой медали россиянку Дину Аверину в соревнованиях по художественной... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T15:26
2021-08-08T18:36
спорт
олимпийские игры
токио
сша
yahoo
дина аверина
россия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Японские читатели портала Yahoo News Japan разочаровались решением судей лишить золотой медали россиянку Дину Аверину в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде.По мнению большинства пользователей, оценки вызывают сомнение. "Все спортсменки готовились к Олимпиаде, не жалея сил. Но явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована!" — написала yuk.Комментатор с ником Cui, в свою очередь, отметил, что художественное выступление Авериной "оставило впечатление чуда". "За такое блестящее выступление Дине дали всего 24 балла. Разве это справедливо?" — написал он.Читатели сошлись во мнении, что олимпийское движение все больше политизируется."Этот скандал в соревнованиях по художественной гимнастике стал буквально притчей во языцех всей токийской Олимпиады. С точки зрения любого зрителя соревнований, имело место несправедливое судейство в адрес Дины Авериной. Для такого мирового спортивного события, как Олимпиада, это постыдное явление", — отметил u8b.Читатель vis заключил, что художественная гимнастика — такой вид спорта, где выставить абсолютно объективные оценки сложно, но "сестры Аверины — № 1 мировой художественной гимнастики".Вчера представительница сборной России Дина Аверина завоевала серебро, набрав 107,650 балла. Первой стала израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800; при этом во время заключительного выступления она уронила ленту. В групповом многоборье российские спортсменки тоже заняли второе место, уступив Болгарии. В итоге россиянки впервые с 1996-го остались без золотой медали в личном многоборье по художественной гимнастике.Олимпийский комитет сформировал запрос по поводу судейства в художественной гимнастике на Играх в Токио и направил его руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
https://rsport.ria.ru/20210808/mok-1744891044.html
https://rsport.ria.ru/20210808/averina-1744909925.html
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спорт, олимпийские игры, токио, сша, yahoo, дина аверина, россия
15:26 08.08.2021 (обновлено: 18:36 08.08.2021)
 
"С подачи американцев": японцы возмутились судейством на Олимпиаде

Японские читатели Yahoo News: судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде было несправедливым

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОлимпиада-2020. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье
Олимпиада-2020. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Японские читатели портала Yahoo News Japan разочаровались решением судей лишить золотой медали россиянку Дину Аверину в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде.
По мнению большинства пользователей, оценки вызывают сомнение. "Все спортсменки готовились к Олимпиаде, не жалея сил. Но явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована!" — написала yuk.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и император Японии Нарухито (справа) - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
Вчера, 07:19Олимпиада 2020
Винер-Усманова: результаты "художниц" надо опротестовывать у главы МОК Баха
Комментатор с ником Cui, в свою очередь, отметил, что художественное выступление Авериной "оставило впечатление чуда". "За такое блестящее выступление Дине дали всего 24 балла. Разве это справедливо?" — написал он.
Читатели сошлись во мнении, что олимпийское движение все больше политизируется.
"Этот скандал в соревнованиях по художественной гимнастике стал буквально притчей во языцех всей токийской Олимпиады. С точки зрения любого зрителя соревнований, имело место несправедливое судейство в адрес Дины Авериной. Для такого мирового спортивного события, как Олимпиада, это постыдное явление", — отметил u8b.

"Да все здесь просто. Олимпиаду держит за горло Америка через свои гигантские медиакорпорации и своих спонсоров. Как она захочет, так и будет. А Америка хочет Россию задавить и не дать ей побеждать! Вот здесь-то и пригодилась израильская спортсменка — представительница страны из первой шеренги союзников США. Разве это не хитро придумано — дать победить израильтянке?!"— выразил мнение monchan.

Читатель vis заключил, что художественная гимнастика — такой вид спорта, где выставить абсолютно объективные оценки сложно, но "сестры Аверины — № 1 мировой художественной гимнастики".
Вчера представительница сборной России Дина Аверина завоевала серебро, набрав 107,650 балла. Первой стала израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800; при этом во время заключительного выступления она уронила ленту.
В групповом многоборье российские спортсменки тоже заняли второе место, уступив Болгарии. В итоге россиянки впервые с 1996-го остались без золотой медали в личном многоборье по художественной гимнастике.
Олимпийский комитет сформировал запрос по поводу судейства в художественной гимнастике на Играх в Токио и направил его руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
Дина Аверина (вторая справа) и Арина Аверина - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
Вчера, 11:22Олимпиада 2020
Поздняков: FIG работает с опозданием над обращением по судейству Авериных
 
СпортОлимпийские игрыТокиоСШАYahooДина АверинаРоссия
 
 
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