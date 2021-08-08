https://ria.ru/20210808/obman-1744884264.html

На Украине рассказали об обмане Зеленским своих граждан

На Украине рассказали об обмане Зеленским своих граждан - РИА Новости, 08.08.2021

На Украине рассказали об обмане Зеленским своих граждан

Президент Владимир Зеленский обманул жителей юго-восточной и центральной Украины, проголосовавших за него на выборах, такое мнение в эфире телеканала "Наш"... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T01:59

2021-08-08T01:59

2021-08-08T01:59

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

петр порошенко

евгений мураев

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Президент Владимир Зеленский обманул жителей юго-восточной и центральной Украины, проголосовавших за него на выборах, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев."Самое печальное то, что Зеленский пришел, на самом деле, во власть, обманув юго-восток и центр", - отметил экс-парламентарий.По его словам, Западная Украина, на идеологии которой во власть пришел Петр Порошенко и куда сейчас "мигрирует" Зеленский, проголосовала именно за его предшественника."То есть Зеленский обманул всех, очень качественно, не знаю, сделал ли он это самостоятельно или ему помогли его технологи, удачно снятый фильм (сериал. – прим. ред.) "Слуга народа", наше доверие, наше нежелание, чтобы Порошенко пролонгировался во власти и вел страну тем же курсом", - заявил Мураев.,Он добавил, что за последние два года Украина прошла огромное количество точек невозврата в экономике, демографии, а также в возможностях выстраивать отношения с миром."Очень сложно будет следующей власти восстановить статус-кво, вернуть доверие мира, собственных граждан, похоронить эту линию разлома и конфликта и восстановить тот потенциал, который просто на глазах тает", - заключил он.Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", и предложил его жителям, считающим себя русскими, перебраться в Россию. В ответ официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала политику Киева по отношению к региону националистической.

https://ria.ru/20210807/razdel-1744789753.html

https://ria.ru/20210806/zelenskiy-1744611845.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, евгений мураев