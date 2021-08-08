Арт-объекты под ногами: художницы выкладывают мозаики вместо ям

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Художницы из Барнаула латают дорожные ямы мозаикой. Своими работами они выступают против вандальных надписей на скалах в Алтайском крае. Девушки придумали арт-квест "Здеся был Вася22", участники которого должны найти все заплатки и сфотографироваться с ними. Имена победителей увековечат в новой мозаике.