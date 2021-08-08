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Арт-объекты под ногами: художницы выкладывают мозаики вместо ям
Арт-объекты под ногами: художницы выкладывают мозаики вместо ям - РИА Новости, 08.08.2021
Арт-объекты под ногами: художницы выкладывают мозаики вместо ям
Художницы из Барнаула латают дорожные ямы мозаикой. Своими работами они выступают против вандальных надписей на скалах в Алтайском крае. Девушки придумали арт-квест "Здеся был Вася22", участники которого должны найти все заплатки и сфотографироваться с ними. Имена победителей увековечат в новой мозаике.
2021-08-08T21:31
2021-08-08T21:31
2021-08-08T21:31
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Арт-объекты под ногами: художницы выкладывают мозаики вместо ям
Арт-объекты под ногами: художницы выкладывают мозаики вместо ям
2021-08-08T21:31
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Арт-объекты под ногами: художницы выкладывают мозаики вместо ям
Художницы из Барнаула латают дорожные ямы мозаикой. Своими работами они выступают против вандальных надписей на скалах в Алтайском крае. Девушки придумали арт-квест "Здеся был Вася22", участники которого должны найти все заплатки и сфотографироваться с ними. Имена победителей увековечат в новой мозаике.
2021-08-08T21:31
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PT1M32S
Арт-объекты под ногами: художницы выкладывают мозаики вместо ям
Художницы из Барнаула латают дорожные ямы мозаикой. Своими работами они выступают против вандальных надписей на скалах в Алтайском крае. Девушки придумали арт-квест "Здеся был Вася22", участники которого должны найти все заплатки и сфотографироваться с ними. Имена победителей увековечат в новой мозаике.