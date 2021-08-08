https://ria.ru/20210808/molniya-1744916678.html

В Приморье мужчину убила молния

В Приморье мужчину убила молния - РИА Новости, 08.08.2021

В Приморье мужчину убила молния

Житель приморского поселка Тавричанка погиб от удара молнии во время ловли медуз, по данному факту проводится проверка, сообщила РИА Новости инспектор отдела по РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T12:09

2021-08-08T12:09

2021-08-08T12:10

происшествия

прохладный

надеждинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Житель приморского поселка Тавричанка погиб от удара молнии во время ловли медуз, по данному факту проводится проверка, сообщила РИА Новости инспектор отдела по приему граждан и документационному обеспечению СУСК РФ по региону Лаура Скоробогатова.По информации СК, трагедия случилась ранним утром в субботу в окрестностях села Прохладное Надеждинского района, где 53-летний мужчина вместе с сыном вышли на резиновых лодках в Угловой залив для ловли медуз."По словам сына потерпевшего, лодки были на расстоянии не более 10 метров друг от друга, когда погода ухудшилась: пошел сильный дождь с грозой и молнией. Обернувшись, сын увидел яркую вспышку возле отца, после которой тот упал в воду. Сын оттащил потерпевшего к берегу уже без признаков жизни, прибывшие медики зафиксировали смерть", - сообщила Скоробогатова, добавив, что по данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка.

https://ria.ru/20210730/krym-1743562089.html

прохладный

надеждинский район

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происшествия, прохладный, надеждинский район, следственный комитет россии (ск рф)