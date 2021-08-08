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На вывеске "Москвариума" на ВДНХ загорелась буква "У"
На вывеске "Москвариума" на ВДНХ загорелась буква "У" - РИА Новости, 08.08.2021
На вывеске "Москвариума" на ВДНХ загорелась буква "У"
Короткое замыкание произошло в электрической проводке на крыше "Москвариума", пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T21:12
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происшествия
москва
вднх
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Короткое замыкание произошло в электрической проводке на крыше "Москвариума", пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее в сети появилось видео пожара на крыше "Москвариума" на ВДНХ."Произошло короткое замыкание в электрической проводке вывески "Москвариум", расположенной на крыше здания. Оплавилась одна буква "У". Здание не пострадало", - сообщили в пресс-службе.
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происшествия, москва, вднх, москвариум
21:12 08.08.2021 (обновлено: 21:25 08.08.2021)
 
На вывеске "Москвариума" на ВДНХ загорелась буква "У"

В "Москвариуме" на ВДНХ произошло короткое замыкание, в результате на вывеске оплавилась буква "У"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание крупнейшего в Европе центра океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ
Здание крупнейшего в Европе центра океанографии и морской биологии Москвариум на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Короткое замыкание произошло в электрической проводке на крыше "Москвариума", пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Ранее в сети появилось видео пожара на крыше "Москвариума" на ВДНХ.
"Произошло короткое замыкание в электрической проводке вывески "Москвариум", расположенной на крыше здания. Оплавилась одна буква "У". Здание не пострадало", - сообщили в пресс-службе.
 
ПроисшествияМоскваВДНХМосквариум
 
 
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