https://ria.ru/20210808/mokvarium-1744963724.html

На вывеске "Москвариума" на ВДНХ загорелась буква "У"

На вывеске "Москвариума" на ВДНХ загорелась буква "У" - РИА Новости, 08.08.2021

На вывеске "Москвариума" на ВДНХ загорелась буква "У"

Короткое замыкание произошло в электрической проводке на крыше "Москвариума", пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T21:12

2021-08-08T21:12

2021-08-08T21:25

происшествия

москва

вднх

москвариум

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Короткое замыкание произошло в электрической проводке на крыше "Москвариума", пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее в сети появилось видео пожара на крыше "Москвариума" на ВДНХ."Произошло короткое замыкание в электрической проводке вывески "Москвариум", расположенной на крыше здания. Оплавилась одна буква "У". Здание не пострадало", - сообщили в пресс-службе.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, вднх, москвариум