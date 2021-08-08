https://ria.ru/20210808/mgla-1744889741.html

В Красноярском крае ожидается сильная мгла

В Красноярском крае ожидается сильная мгла - РИА Новости, 08.08.2021

В Красноярском крае ожидается сильная мгла

Сильная мгла с видимостью менее 50 метров ожидается в центральных районах Красноярского края утром и днем в воскресенье, сообщается на сайте Среднесибирского... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T06:54

2021-08-08T06:54

2021-08-08T06:54

происшествия

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 8 авг - РИА Новости. Сильная мгла с видимостью менее 50 метров ожидается в центральных районах Красноярского края утром и днем в воскресенье, сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды."Утром и днем 8 августа в центральных районах Красноярского края ожидается сильный туман (сильная мгла) с видимостью менее 50 метров", - говорится в сообщении.Мгла - атмосферное явление, вызванное скоплением в воздухе частиц пыли или дыма. В субботу региональный главк МЧС России сообщал, что число задымленных населенных пунктов в Красноярском крае превысило 1,2 тысячи. По информации Красноярского территориального центра медицины катастроф, обращений от граждан об ухудшении здоровья в связи с задымленностью не поступало.Кроме того, сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии, днем на юге Таймыра ожидаются порывы северного ветра до 15-18 метров в секунду, в центральных районах Красноярского края - температура воздуха местами до плюс 30 градусов. Также в центральных и южных районах, в Эвенкии - местами грозы, на юге Таймыра, в Туруханском районе, в Эвенкии, в центре и на юге края местами сохранится мгла, ночью и утром туманы. В Эвенкии - высокая пожарная опасность четвертого класса.

https://ria.ru/20210807/pozhary-1744878058.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)