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Украинскую спортсменку вызвали в Минобороны из-за фото с Ласицкене
Украинскую спортсменку вызвали в Минобороны из-за фото с Ласицкене - РИА Новости, 08.08.2021
Украинскую спортсменку вызвали в Минобороны из-за фото с Ласицкене
Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая сфотографировалась на Олимпиаде с россиянкой Марией Ласицкене после турнира по... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T17:22
2021-08-08T20:58
в мире
олимпийские игры
украина
министерство обороны украины
мария ласицкене
россия
ярослава магучих
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КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая сфотографировалась на Олимпиаде с россиянкой Марией Ласицкене после турнира по прыжкам в высоту. Об этом сообщила замглавы ведомства Анна Маляр.Ласицкене выиграла соревнования с результатом 2,04 метра. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих — третьей. После победы украинские легкоатлетки (в соревнованиях также принимали участие Ирина Геращенко и Юлия Левченко) поздравили россиянку с титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков. Некоторые украинские СМИ, а также националисты раскритиковали фото, радикалы начали оставлять оскорбительные комментарии в Facebook спортсменки.Маляр напомнила, что Магучих — младший лейтенант Вооруженных сил Украины."Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность", — написала она в Facebook.По ее словам, неосторожное поведение спортсменов может становиться "объектом информационных спецопераций врага"."Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу", — отметила Маляр.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20210806/ukraina-1744779112.html
https://rsport.ria.ru/20210808/maguchikh-1744890356.html
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в мире, олимпийские игры, украина, министерство обороны украины, мария ласицкене, россия, ярослава магучих
17:22 08.08.2021 (обновлено: 20:58 08.08.2021)
 
Украинскую спортсменку вызвали в Минобороны из-за фото с Ласицкене

Минобороны Украины вызвало на беседу легкоатлетку Магучих из-за ее фото с россиянкой Ласицкене на ОИ

© REUTERS / DYLAN MARTINEZРоссиянка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих
Россиянка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© REUTERS / DYLAN MARTINEZ
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КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая сфотографировалась на Олимпиаде с россиянкой Марией Ласицкене после турнира по прыжкам в высоту. Об этом сообщила замглавы ведомства Анна Маляр.
Ласицкене выиграла соревнования с результатом 2,04 метра. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих — третьей. После победы украинские легкоатлетки (в соревнованиях также принимали участие Ирина Геращенко и Юлия Левченко) поздравили россиянку с титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков. Некоторые украинские СМИ, а также националисты раскритиковали фото, радикалы начали оставлять оскорбительные комментарии в Facebook спортсменки.
Маляр напомнила, что Магучих — младший лейтенант Вооруженных сил Украины.
"Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность", — написала она в Facebook.
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Иначе проиграем России. На Украине придумали, как избежать распада страны
По ее словам, неосторожное поведение спортсменов может становиться "объектом информационных спецопераций врага".
"Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу", — отметила Маляр.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Украинскую легкоатлетку затравили из-за фото с россиянкой Ласицкене
 
В миреОлимпийские игрыУкраинаМинистерство обороны УкраиныМария ЛасицкенеРоссияЯрослава Магучих
 
 
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