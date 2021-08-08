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В ЛНР не исключили провокаций во время визита украинских журналистов
В ЛНР не исключили провокаций во время визита украинских журналистов - РИА Новости, 08.08.2021
В ЛНР не исключили провокаций во время визита украинских журналистов
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает провокаций во время визита украинских журналистов на подконтрольную Киеву... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T17:32
2021-08-08T17:32
2021-08-08T17:32
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает провокаций во время визита украинских журналистов на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко."В зону ответственности подразделений 24-й бригады прибыла оперативная группа 74-го центра информационно-психологических операций (ВС Украины - ред.), осуществляющая координацию действий съемочных групп телеканалов "1+1" и "5 канал", - заявил Филипоненко.По его словам, у съемочных групп украинских телеканалов было редакционное задание на подготовку постановочных репортажей якобы об обстрелах со стороны подразделений Народной милиции ЛНР."В связи с этим не исключаем провокаций со стороны ВСУ в период работы корреспондентских групп для обвинений Народной милиции в нарушении режима прекращения огня, с целью переключения внимания украинцев с внутриполитических и экономических проблем на усиление вооруженного противостояния на Донбассе", - дополнил официальный представитель оборонного ведомства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/lnr-1744854789.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
В ЛНР не исключили провокаций во время визита украинских журналистов
Представитель Народной милиции ЛНР Филипоненко не исключил провокаций во время визита украинских СМИ