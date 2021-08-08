https://ria.ru/20210808/lnr-1744946311.html

В ЛНР не исключили провокаций во время визита украинских журналистов

В ЛНР не исключили провокаций во время визита украинских журналистов - РИА Новости, 08.08.2021

В ЛНР не исключили провокаций во время визита украинских журналистов

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает провокаций во время визита украинских журналистов на подконтрольную Киеву... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T17:32

2021-08-08T17:32

2021-08-08T17:32

в мире

киев

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает провокаций во время визита украинских журналистов на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко."В зону ответственности подразделений 24-й бригады прибыла оперативная группа 74-го центра информационно-психологических операций (ВС Украины - ред.), осуществляющая координацию действий съемочных групп телеканалов "1+1" и "5 канал", - заявил Филипоненко.По его словам, у съемочных групп украинских телеканалов было редакционное задание на подготовку постановочных репортажей якобы об обстрелах со стороны подразделений Народной милиции ЛНР."В связи с этим не исключаем провокаций со стороны ВСУ в период работы корреспондентских групп для обвинений Народной милиции в нарушении режима прекращения огня, с целью переключения внимания украинцев с внутриполитических и экономических проблем на усиление вооруженного противостояния на Донбассе", - дополнил официальный представитель оборонного ведомства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/lnr-1744854789.html

киев

луганская народная республика

донбасс

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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр