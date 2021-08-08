https://ria.ru/20210808/lnr-1744906718.html

Киев вновь проигнорировал призывы к перемирию в Донбассе, заявили в ЛНР

Киев вновь проигнорировал призывы к перемирию в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 08.08.2021

Киев вновь проигнорировал призывы к перемирию в Донбассе, заявили в ЛНР

Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в субботу вновь проигнорировали попытки Луганска оперативно... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T10:54

2021-08-08T10:54

2021-08-08T10:54

в мире

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740706960_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c47c3545a2e54d0646e6e239a57fdcbe.jpg

ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в субботу вновь проигнорировали попытки Луганска оперативно задействовать координационный механизм для прекращения обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили в воскресенье в Народной милиции ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в субботу три раза открывали огонь по территории республики."Факты обстрелов со стороны ВСУ в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения народной республики в провокациях", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.Он уточнил, что попытка представительства ЛНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного возврата режима тишины "была в очередной раз проигнорирована украинской стороной".В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210808/zelenskiy-1744853790.html

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр