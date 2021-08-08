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Киев вновь проигнорировал призывы к перемирию в Донбассе, заявили в ЛНР
Киев вновь проигнорировал призывы к перемирию в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 08.08.2021
Киев вновь проигнорировал призывы к перемирию в Донбассе, заявили в ЛНР
Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в субботу вновь проигнорировали попытки Луганска оперативно... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T10:54
2021-08-08T10:54
в мире
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в субботу вновь проигнорировали попытки Луганска оперативно задействовать координационный механизм для прекращения обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили в воскресенье в Народной милиции ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в субботу три раза открывали огонь по территории республики."Факты обстрелов со стороны ВСУ в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения народной республики в провокациях", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.Он уточнил, что попытка представительства ЛНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного возврата режима тишины "была в очередной раз проигнорирована украинской стороной".В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210808/zelenskiy-1744853790.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
10:54 08.08.2021
 
Киев вновь проигнорировал призывы к перемирию в Донбассе, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: Киев вновь проигнорировал призывы к возвращению режима тишины в Донбассе

© Фото : U.S. Army / Spc. Rolyn KropfУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Фото : U.S. Army / Spc. Rolyn Kropf
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в субботу вновь проигнорировали попытки Луганска оперативно задействовать координационный механизм для прекращения обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили в воскресенье в Народной милиции ЛНР.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в субботу три раза открывали огонь по территории республики.
"Факты обстрелов со стороны ВСУ в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения народной республики в провокациях", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.
Он уточнил, что попытка представительства ЛНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного возврата режима тишины "была в очередной раз проигнорирована украинской стороной".
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В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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