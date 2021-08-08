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В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны силовиков за сутки
В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны силовиков за сутки - РИА Новости, 08.08.2021
В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны силовиков за сутки
Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T09:26
2021-08-08T09:26
2021-08-08T09:26
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК говорили, что украинские силовики 6 августа два раза открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки (7 августа) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Фрунзе, Калиново и Золотое-5 из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210808/zelenskiy-1744853790.html
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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны силовиков за сутки
Представительство ЛНР в СЦКК: силовики нарушили перемирие в Донбассе за сутки