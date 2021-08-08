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Премьер Израиля отметил "активность" Ливана против Ирана и "Хезболлах"
Премьер Израиля отметил "активность" Ливана против Ирана и "Хезболлах" - РИА Новости, 08.08.2021
Премьер Израиля отметил "активность" Ливана против Ирана и "Хезболлах"
Иран и "Хезболлах" дополнительно усложняют жизнь ливанцев во время кризиса, против них в стране замечена "важная активность", заявил премьер-министр Израиля... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T19:17
2021-08-08T19:17
ливан
израиль
сша
япония
хезболла
ближний восток
g7
железный купол (про)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг - РИА Новости. Иран и "Хезболлах" дополнительно усложняют жизнь ливанцев во время кризиса, против них в стране замечена "важная активность", заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет."В Ливане наблюдается очень важная активность многих граждан против "Хезболлах" и иранского вмешательства. В разгар серьёзного экономического и политического кризиса Иран и "Хезболлах" дополнительно усложняют жизнь ливанцев эскалацией на границе с Израилем. Республика Ливан и ливанская армия должны взять на себя ответственность за то, что происходит у них на "заднем дворе". И в этом случае для нас не так важно, кто производил обстрел - палестинская организация, мятежники или кто-то ещё. Государство Израиль не приемлет обстрела своей территории", - приводит пресс-служба слова премьер-министра на открытии заседания правительства.В пятницу утром 19 ракет были выпущены из Ливана по Израилю, три из них упали на территории Ливана. Ранее армия сообщала, что система ПРО "Железный купол" перехватила 10 ракет, по обновлённым данным, было перехвачено семь снарядов, остальные упали на открытой местности. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что после срабатывания сирен сообщения о пострадавших не поступали.Армия в ответ нанесла удары по точкам пуска ракет на ливанской территории. Это был второй обстрел Израиля с ливанской территории за минувшую неделю.Беннет также приветствовал заявление стран G7 по Ирану."Несколько дней назад в Иране был приведён к присяге новый президент. Раиси - "палач из Тегерана", беспощадный и фанатичный человек даже с точки зрения иранского режима. Мы видим рост агрессии Ирана во всех точках Ближнего Востока - на суше, в небе и на море. Иран сбил гражданский самолёт, атаковал гражданское судно, в результате чего погибли мирные жители из разных стран мира. Иранский режим осуществляет террор на международных транспортных маршрутах", - добавил он.Ранее компания-оператор Zodiac Maritime сообщила, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа Mercer Street погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США. Агентство Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что нападение на судно, по предварительным данным, было проведено с помощью беспилотника.
https://ria.ru/20210807/granitsa-1744879033.html
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ливан, израиль, сша, япония, хезболла, ближний восток, g7, железный купол (про), нафтали беннет, ибрахим раиси
19:17 08.08.2021
 
Премьер Израиля отметил "активность" Ливана против Ирана и "Хезболлах"

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отметил "важную активность" Ливана против Ирана и "Хезболлах"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Израиля в Москве
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг - РИА Новости. Иран и "Хезболлах" дополнительно усложняют жизнь ливанцев во время кризиса, против них в стране замечена "важная активность", заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
Ливане наблюдается очень важная активность многих граждан против "Хезболлах" и иранского вмешательства. В разгар серьёзного экономического и политического кризиса Иран и "Хезболлах" дополнительно усложняют жизнь ливанцев эскалацией на границе с Израилем. Республика Ливан и ливанская армия должны взять на себя ответственность за то, что происходит у них на "заднем дворе". И в этом случае для нас не так важно, кто производил обстрел - палестинская организация, мятежники или кто-то ещё. Государство Израиль не приемлет обстрела своей территории", - приводит пресс-служба слова премьер-министра на открытии заседания правительства.
Израильский танк Меркава - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 23:13
Представители ЦАХАЛ заявили о полной готовности армии на границе с Ливаном
В пятницу утром 19 ракет были выпущены из Ливана по Израилю, три из них упали на территории Ливана. Ранее армия сообщала, что система ПРО "Железный купол" перехватила 10 ракет, по обновлённым данным, было перехвачено семь снарядов, остальные упали на открытой местности. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что после срабатывания сирен сообщения о пострадавших не поступали.
Армия в ответ нанесла удары по точкам пуска ракет на ливанской территории. Это был второй обстрел Израиля с ливанской территории за минувшую неделю.
Беннет также приветствовал заявление стран G7 по Ирану.
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Движение "Хезболлах" взяло ответственность за обстрел позиций Израиля
"Несколько дней назад в Иране был приведён к присяге новый президент. Раиси - "палач из Тегерана", беспощадный и фанатичный человек даже с точки зрения иранского режима. Мы видим рост агрессии Ирана во всех точках Ближнего Востока - на суше, в небе и на море. Иран сбил гражданский самолёт, атаковал гражданское судно, в результате чего погибли мирные жители из разных стран мира. Иранский режим осуществляет террор на международных транспортных маршрутах", - добавил он.
Ранее компания-оператор Zodiac Maritime сообщила, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа Mercer Street погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США. Агентство Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что нападение на судно, по предварительным данным, было проведено с помощью беспилотника.
 
ЛиванИзраильСШАЯпонияХезболлаБлижний ВостокG7Железный купол (ПРО)Нафтали БеннетИбрахим Раиси
 
 
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