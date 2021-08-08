https://ria.ru/20210808/letalnost-1744910809.html

В России за сутки умерли 787 человек с COVID-19

В России за сутки умерли 787 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2021

В России за сутки умерли 787 человек с COVID-19

За сутки в РФ подтверждено 787 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 164 881, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T11:26

2021-08-08T11:26

2021-08-08T11:26

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 787 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 164 881, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 787 (смертей - ред.) ... За весь период по России умерло 164 881 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 63 смертей, в Санкт-Петербурге - 45, в Краснодарском крае - 35.

https://radiosputnik.ria.ru/20210808/1744904986.html

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2021

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии