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В России за сутки умерли 787 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 787 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2021
В России за сутки умерли 787 человек с COVID-19
За сутки в РФ подтверждено 787 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 164 881, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T11:26
2021-08-08T11:26
2021-08-08T11:26
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 787 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 164 881, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 787 (смертей - ред.) ... За весь период по России умерло 164 881 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 63 смертей, в Санкт-Петербурге - 45, в Краснодарском крае - 35.
https://radiosputnik.ria.ru/20210808/1744904986.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 787 человек с COVID-19
Оперштаб: в России за сутки подтвердили 787 смертей среди пациентов с COVID-19