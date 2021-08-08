https://ria.ru/20210808/latviya-1744966998.html

Латвия допустила столкновение НАТО и России

Латвия допустила столкновение НАТО и России - РИА Новости, 08.08.2021

Латвия допустила столкновение НАТО и России

Миграционный кризис у границ Литвы, а также грядущие учения "Запад — 2021" повышают вероятность столкновения с российских военных с силами НАТО в странах Балтии РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T22:00

2021-08-08T22:00

2021-08-08T23:14

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Миграционный кризис у границ Литвы, а также грядущие учения "Запад — 2021" повышают вероятность столкновения с российских военных с силами НАТО в странах Балтии и Польше, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Financial Times.По словам дипломата существует большой риск "недопонимания некоторых действий" из-за российско-белорусских маневров."Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ Североатлантического альянса, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне (на литовской, эстонской и польской), то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов", — сказал Ринкевич.В то же время он усомнился в возможности полномасштабных боевых действий.Учения "Запад — 2021" пройдут c 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. В рамках подготовки к мероприятиям в конце июля российские военные прибыли в Брест. В НАТО обвинили Россию в "подготовке к вторжению" на территорию стран-членов альянса, однако в Москве подчеркнули, что все совместные с Белоруссией военные маневры носят исключительно оборонительный характер. В то же время обострилась ситуация на литовско-белорусской границе. Госпогранкомитет Белоруссии неоднократно указывал на насильственное выдворении нелегалов Вильнюсом. При этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения. По словам официального представителя ГПК Антона Бычковского, один человек впоследствии умер. СК республики завел уголовное дело. После этого по поручению Лукашенко охрану госграницы усилили.

https://ria.ru/20210808/nato-1744955572.html

литва

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в мире, литва, белоруссия, латвия, нато, мид латвии, эдгар ринкевич, россия