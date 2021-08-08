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Латвия допустила столкновение НАТО и России
Латвия допустила столкновение НАТО и России - РИА Новости, 08.08.2021
Латвия допустила столкновение НАТО и России
Миграционный кризис у границ Литвы, а также грядущие учения "Запад — 2021" повышают вероятность столкновения с российских военных с силами НАТО в странах Балтии РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T22:00
2021-08-08T23:14
в мире
литва
белоруссия
латвия
нато
мид латвии
эдгар ринкевич
россия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Миграционный кризис у границ Литвы, а также грядущие учения "Запад — 2021" повышают вероятность столкновения с российских военных с силами НАТО в странах Балтии и Польше, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Financial Times.По словам дипломата существует большой риск "недопонимания некоторых действий" из-за российско-белорусских маневров."Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ Североатлантического альянса, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне (на литовской, эстонской и польской), то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов", — сказал Ринкевич.В то же время он усомнился в возможности полномасштабных боевых действий.Учения "Запад — 2021" пройдут c 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. В рамках подготовки к мероприятиям в конце июля российские военные прибыли в Брест. В НАТО обвинили Россию в "подготовке к вторжению" на территорию стран-членов альянса, однако в Москве подчеркнули, что все совместные с Белоруссией военные маневры носят исключительно оборонительный характер. В то же время обострилась ситуация на литовско-белорусской границе. Госпогранкомитет Белоруссии неоднократно указывал на насильственное выдворении нелегалов Вильнюсом. При этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения. По словам официального представителя ГПК Антона Бычковского, один человек впоследствии умер. СК республики завел уголовное дело. После этого по поручению Лукашенко охрану госграницы усилили.
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литва
белоруссия
латвия
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в мире, литва, белоруссия, латвия, нато, мид латвии, эдгар ринкевич, россия
22:00 08.08.2021 (обновлено: 23:14 08.08.2021)
 
Латвия допустила столкновение НАТО и России

Глава МИД Латвии Ринкевич: из-за учений "Запад — 2021" есть риск столкновения России и НАТО

© Фото : U.S. Army / Sgt. Paige BehringerКолонна бронемашин армии США Stryker в Латвии
Колонна бронемашин армии США Stryker в Латвии - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Paige Behringer
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Миграционный кризис у границ Литвы, а также грядущие учения "Запад — 2021" повышают вероятность столкновения с российских военных с силами НАТО в странах Балтии и Польше, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Financial Times.
По словам дипломата существует большой риск "недопонимания некоторых действий" из-за российско-белорусских маневров.
"Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ Североатлантического альянса, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне (на литовской, эстонской и польской), то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов", — сказал Ринкевич.
В то же время он усомнился в возможности полномасштабных боевых действий.
Учения "Запад — 2021" пройдут c 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. В рамках подготовки к мероприятиям в конце июля российские военные прибыли в Брест. В НАТО обвинили Россию в "подготовке к вторжению" на территорию стран-членов альянса, однако в Москве подчеркнули, что все совместные с Белоруссией военные маневры носят исключительно оборонительный характер.
В то же время обострилась ситуация на литовско-белорусской границе. Госпогранкомитет Белоруссии неоднократно указывал на насильственное выдворении нелегалов Вильнюсом. При этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения. По словам официального представителя ГПК Антона Бычковского, один человек впоследствии умер. СК республики завел уголовное дело. После этого по поручению Лукашенко охрану госграницы усилили.
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