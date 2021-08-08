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В Госдуме раскритиковали идею увеличения рабочей недели до семи дней
В Госдуме раскритиковали идею увеличения рабочей недели до семи дней - РИА Новости, 08.08.2021
В Госдуме раскритиковали идею увеличения рабочей недели до семи дней
В Госдуме раскритиковали идею депутата от КПРФ Николая Арефьева об увеличении продолжительности рабочей недели. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T04:04
2021-08-08T10:31
общество
госдума рф
валерий рязанский
михаил терентьев
россия
андрей ветлужских
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Госдуме раскритиковали идею депутата от КПРФ Николая Арефьева об увеличении продолжительности рабочей недели.Ранее Арефьев заявил, что российская экономика может восстановиться, если граждане начнут больше трудиться. "Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать", — приводит слова парламентария издание Ura.ru."Должно быть время на отдых"Увеличивать продолжительность рабочей недели категорически нельзя, заявил РИА Новости председатель комитета Государственной думы по социальной политике и труду Ярослав Нилов. "Выжимать из людей, не давая отдыхать, — я с этим не согласен. Должно быть время на отдых", — сказал парламентарий.Депутат Госдумы, представитель партии "Единая Россия" Андрей Ветлужских заявил, что предложение увеличить продолжительность рабочей недели звучит абсурдно. Повышать трудовые показатели, уверен парламентарий, следует путем улучшения эффективности труда.Заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев в беседе с RT назвал инициативу Арефьева нецелесообразной, поскольку подобные меры не всегда приводят к наращиванию производства.Заместитель председателя Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, в свою очередь, заявил, что для восстановления экономики в условиях пандемии необходимо увеличивать уровень доходов россиян, а не менять в большую сторону продолжительность рабочей недели.Сокращение рабочей неделиО возможном сокращении рабочей недели в России впервые заявил летом 2019 года тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам председателя правительства, к этому в будущем приведет технологический прогресс.Позднее, в апреле 2021 года, Медведев заявил, что "мир движется в этом (сокращение рабочей недели. — Прим. ред.) направлении".Меняется производительность труда, происходит изменение социально-экономического уклада, свободного времени у человека должно быть больше, подчеркнул политик.Опасения россиянТреть россиян не поддерживают идею четырехдневной недели, поскольку опасаются сокращения уровня доходов. Об этом стало известно в рамках исследования, проведенного онлайн-сервисом поиска работы SuperJob, результатами которого располагает РИА Новости."За" введение сокращенной трудовой недели высказались лишь 44 процента респондентов.
https://ria.ru/20210716/rabota-1741472894.html
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общество, госдума рф, валерий рязанский, михаил терентьев, россия, андрей ветлужских
04:04 08.08.2021 (обновлено: 10:31 08.08.2021)
 
В Госдуме раскритиковали идею увеличения рабочей недели до семи дней

Депутаты Госдумы раскритиковали идею своего коллеги Арефьева об увеличении рабочей недели в России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Госдуме раскритиковали идею депутата от КПРФ Николая Арефьева об увеличении продолжительности рабочей недели.
Ранее Арефьев заявил, что российская экономика может восстановиться, если граждане начнут больше трудиться. "Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать", — приводит слова парламентария издание Ura.ru.
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"Должно быть время на отдых"

Увеличивать продолжительность рабочей недели категорически нельзя, заявил РИА Новости председатель комитета Государственной думы по социальной политике и труду Ярослав Нилов. "Выжимать из людей, не давая отдыхать, — я с этим не согласен. Должно быть время на отдых", — сказал парламентарий.
Депутат Госдумы, представитель партии "Единая Россия" Андрей Ветлужских заявил, что предложение увеличить продолжительность рабочей недели звучит абсурдно. Повышать трудовые показатели, уверен парламентарий, следует путем улучшения эффективности труда.
Заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев в беседе с RT назвал инициативу Арефьева нецелесообразной, поскольку подобные меры не всегда приводят к наращиванию производства.
Заместитель председателя Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, в свою очередь, заявил, что для восстановления экономики в условиях пандемии необходимо увеличивать уровень доходов россиян, а не менять в большую сторону продолжительность рабочей недели.
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Сокращение рабочей недели

О возможном сокращении рабочей недели в России впервые заявил летом 2019 года тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам председателя правительства, к этому в будущем приведет технологический прогресс.
Позднее, в апреле 2021 года, Медведев заявил, что "мир движется в этом (сокращение рабочей недели. — Прим. ред.) направлении".
Меняется производительность труда, происходит изменение социально-экономического уклада, свободного времени у человека должно быть больше, подчеркнул политик.
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Опасения россиян

Треть россиян не поддерживают идею четырехдневной недели, поскольку опасаются сокращения уровня доходов. Об этом стало известно в рамках исследования, проведенного онлайн-сервисом поиска работы SuperJob, результатами которого располагает РИА Новости.
"За" введение сокращенной трудовой недели высказались лишь 44 процента респондентов.
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