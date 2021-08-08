Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210808/kovid-1744948796.html
В США призвали прививаться, чтобы остановить мутирование вируса
В США призвали прививаться, чтобы остановить мутирование вируса - РИА Новости, 08.08.2021
В США призвали прививаться, чтобы остановить мутирование вируса
Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал прививаться, чтобы остановить мутирование вируса. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T17:59
2021-08-08T17:59
в мире
вакцинация
сша
коронавирус covid-19
энтони фаучи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_f6d61d12bfa559e86b28ce1336e79c7b.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал прививаться, чтобы остановить мутирование вируса."Есть непривитый, которые говорят - мне все равно, я молод и здоров, если я заражусь, то статистически маловероятно, чтобы болезнь была серьезной. Это правда. Если бы вы жили в вакууме, это было бы нормально, но вы живете не в вакууме, а в обществе", - заявил Фаучи в интервью USA Today."Если вы станете средством для того, чтобы вирус переходил от одного человека к другому, вы поможете его распространять. Есть очень твердое убеждение (среди ученых), что вирус не может мутировать, если он не воспроизводится, а если позволить вирусу свободно воспроизводиться в обществе на хронической основе, он будет мутировать", - заявил Фаучи.Такие образом, по его словам, могут появиться новые варианты, такие как "дельта", который распространяется быстрее и более заразен.В США повсеместно возвращают ограничения по коронавирусу в виде ношения масок на фоне роста заболеваемости COVID. Несмотря на то, что привито уже более 70% взрослого населения страны, число случаев вновь стремительно растет и превысило в среднем 100 тысяч в день.
https://ria.ru/20210808/kovid-1744947115.html
https://ria.ru/20210808/koronavirus-1744944361.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:314:2048:1850_1920x0_80_0_0_5c53aa7dd3ddedb7ba632dc15bc9b68b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, вакцинация, сша, коронавирус covid-19, энтони фаучи
17:59 08.08.2021
 
В США призвали прививаться, чтобы остановить мутирование вируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал прививаться, чтобы остановить мутирование вируса.

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал прививаться, чтобы остановить мутирование вируса.
"Есть непривитый, которые говорят - мне все равно, я молод и здоров, если я заражусь, то статистически маловероятно, чтобы болезнь была серьезной. Это правда. Если бы вы жили в вакууме, это было бы нормально, но вы живете не в вакууме, а в обществе", - заявил Фаучи в интервью USA Today.
Эфир на радио - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
Вчера, 17:40
В США антипрививочник перед смертью призвал вакцинироваться от COVID-19
"Если вы станете средством для того, чтобы вирус переходил от одного человека к другому, вы поможете его распространять. Есть очень твердое убеждение (среди ученых), что вирус не может мутировать, если он не воспроизводится, а если позволить вирусу свободно воспроизводиться в обществе на хронической основе, он будет мутировать", - заявил Фаучи.
Такие образом, по его словам, могут появиться новые варианты, такие как "дельта", который распространяется быстрее и более заразен.
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
Вчера, 17:07
Китайские СМИ обвинили США в сокрытии данных о коронавирусе
В США повсеместно возвращают ограничения по коронавирусу в виде ношения масок на фоне роста заболеваемости COVID. Несмотря на то, что привито уже более 70% взрослого населения страны, число случаев вновь стремительно растет и превысило в среднем 100 тысяч в день.
 
В миреВакцинацияСШАКоронавирус COVID-19Энтони Фаучи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Британский профессор спрогнозировал будущее коронавируса
06:49Глава ОКР заявил о триумфальном завершении Олимпиады для российских атлетов
06:47Российские олимпийцы после прилета во Внуково отправятся на Красную площадь
06:44Глава ОКР рассказал, под каким флагом и музыкой Россия выступит на ОИ-2022
06:34Россияне назвали эффективные способы борьбы с эмоциональным выгоранием
06:27Тимановская заявила, что не чувствует себя вне опасности даже в Польше
06:01Раскрыты подробности убийства двухлетней девочки в Тульской области
06:00Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом выросло до 13 человек
05:43Осужденного в России Пола Уилана освободили из ШИЗО
04:31В ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 12 человек
04:12Россиянам рассказали, как сэкономить на бензине
04:08В Саратовской области перевернулся автобус
03:46СМИ: на украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами
03:37Times выяснила, как "китайские шпионы" пытаются попасть в Британию
03:26Источник: ВМФ в 2021 году получит сразу три АПЛ
03:18Россиянам рассказали, какой подвох скрывает в себе кассовый чек
03:17Кинологи назвали самые популярные "книжные" клички собак
03:14СМИ: в Буркина-Фасо 12 силовиков погибли при нападении боевиков
03:11Хакеры стали подменять счета заказчиков вакцин, авиабилетов и лекарств
03:08Эпидемиолог рассказала, когда может развиться постковидный синдром
Лента новостейМолния