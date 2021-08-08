https://ria.ru/20210808/kovid-1744948796.html

В США призвали прививаться, чтобы остановить мутирование вируса

В США призвали прививаться, чтобы остановить мутирование вируса - РИА Новости, 08.08.2021

В США призвали прививаться, чтобы остановить мутирование вируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал прививаться, чтобы остановить мутирование вируса. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T17:59

2021-08-08T17:59

2021-08-08T17:59

в мире

вакцинация

сша

коронавирус covid-19

энтони фаучи

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал прививаться, чтобы остановить мутирование вируса."Есть непривитый, которые говорят - мне все равно, я молод и здоров, если я заражусь, то статистически маловероятно, чтобы болезнь была серьезной. Это правда. Если бы вы жили в вакууме, это было бы нормально, но вы живете не в вакууме, а в обществе", - заявил Фаучи в интервью USA Today."Если вы станете средством для того, чтобы вирус переходил от одного человека к другому, вы поможете его распространять. Есть очень твердое убеждение (среди ученых), что вирус не может мутировать, если он не воспроизводится, а если позволить вирусу свободно воспроизводиться в обществе на хронической основе, он будет мутировать", - заявил Фаучи.Такие образом, по его словам, могут появиться новые варианты, такие как "дельта", который распространяется быстрее и более заразен.В США повсеместно возвращают ограничения по коронавирусу в виде ношения масок на фоне роста заболеваемости COVID. Несмотря на то, что привито уже более 70% взрослого населения страны, число случаев вновь стремительно растет и превысило в среднем 100 тысяч в день.

https://ria.ru/20210808/kovid-1744947115.html

https://ria.ru/20210808/koronavirus-1744944361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, сша, коронавирус covid-19, энтони фаучи