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В США антипрививочник перед смертью призвал вакцинироваться от COVID-19
В США антипрививочник перед смертью призвал вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2021
В США антипрививочник перед смертью призвал вакцинироваться от COVID-19
Американский радиоведущий-антипрививочник Дик Фаррел скончался от коронавируса, перед смертью он изменил свои взгляды и призвал друзей прививаться, сообщил... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T17:40
2021-08-08T17:40
2021-08-08T17:40
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флорида
здоровье - общество
коронавирус covid-19
энтони фаучи
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Американский радиоведущий-антипрививочник Дик Фаррел скончался от коронавируса, перед смертью он изменил свои взгляды и призвал друзей прививаться, сообщил телеканал WPTV во Флориде.Фаррел, бывший ведущий федеральной телесети Newsmax, а ныне ведущий на радио в Уэст-Палм-Бич, на протяжении долгого времени вел передачи, в которых критиковал медицинских регуляторов и вакцины. Главного инфекциониста страны Энтони Фаучи он называл "обезумевшим от власти сумасшедшим лжецом", а вакцины считал "мошенничеством". При этом он утверждал также, что демократы никогда не дают положительных проб на вирус, потому что сам вирус якобы выдумка, направленная на то, чтобы одурачить республиканцев. При этом нет никаких данных о том, чтобы вирус делал какие бы то ни было различия между людьми разных политических взглядов.Три недели назад Фаррел попал в больницу с коронавирусом и изменил свое мнение.
https://radiosputnik.ria.ru/20210808/tramp-1744905719.html
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в мире, флорида, здоровье - общество, коронавирус covid-19, энтони фаучи
В США антипрививочник перед смертью призвал вакцинироваться от COVID-19
В США радиоведущий-антипрививочник Дик Фаррел перед смертью призвал вакцинироваться от COVID-19