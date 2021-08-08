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Президент Ирана привился первой дозой иранской вакцины от COVID-19
Президент Ирана привился первой дозой иранской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2021
Президент Ирана привился первой дозой иранской вакцины от COVID-19
Президент Ирана Ибрахим Раиси привился первой дозой вакцины от коронавируса, сообщает государственный телеканал Press TV. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T17:28
2021-08-08T17:28
2021-08-08T17:47
в мире
иран
коронавирус covid-19
ибрахим раиси
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси привился первой дозой вакцины от коронавируса, сообщает государственный телеканал Press TV.Отмечается, что Раиси получил произведенную в Иране вакцину COV Iran Barakat.В Иране с начала мая началось производство собственной вакцины от коронавируса COV Iran Barakat, минздрав страны выдал лицензию на экстренное использование этого препарата. Иранские власти также сообщили, что в ближайшем будущем будут одобрены еще три вакцины местного производства.
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в мире, иран, коронавирус covid-19, ибрахим раиси
17:28 08.08.2021 (обновлено: 17:47 08.08.2021)
Президент Ирана привился первой дозой иранской вакцины от COVID-19
Президент Ирана Ибрахим Раиси привился первой произведенной в стране дозой вакцины от COVID-19