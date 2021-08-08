https://ria.ru/20210808/kovid-1744945791.html

Президент Ирана привился первой дозой иранской вакцины от COVID-19

Президент Ирана привился первой дозой иранской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2021

Президент Ирана привился первой дозой иранской вакцины от COVID-19

Президент Ирана Ибрахим Раиси привился первой дозой вакцины от коронавируса, сообщает государственный телеканал Press TV. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T17:28

2021-08-08T17:28

2021-08-08T17:47

в мире

иран

коронавирус covid-19

ибрахим раиси

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси привился первой дозой вакцины от коронавируса, сообщает государственный телеканал Press TV.Отмечается, что Раиси получил произведенную в Иране вакцину COV Iran Barakat.В Иране с начала мая началось производство собственной вакцины от коронавируса COV Iran Barakat, минздрав страны выдал лицензию на экстренное использование этого препарата. Иранские власти также сообщили, что в ближайшем будущем будут одобрены еще три вакцины местного производства.

https://ria.ru/20210808/tanker-1744931074.html

иран

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2021

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в мире, иран, коронавирус covid-19, ибрахим раиси