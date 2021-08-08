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Международный день кошек
Международный день кошек - РИА Новости, 08.08.2021
Международный день кошек
Восьмого августа отмечают Международный день кошек. Милые хищники, участвовавшие в выставке "Кошарики-шоу", — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, всемирный день кошек, кошки
12:52 08.08.2021 (обновлено: 14:55 08.08.2021)
 

Международный день кошек

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Восьмого августа отмечают Международный день кошек. Милые хищники, участвовавшие в выставке "Кошарики-шоу", — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

В Москве с 7 по 8 августа прошла выставка "Кошарики-шоу"

Посетительница выставки КоШарики Шоу в Москве фотографирует кошку породы бурма
1 из 13

В Москве с 7 по 8 августа прошла выставка "Кошарики-шоу"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

В ней участвовали кошки разных пород, возрастов и нравов

Котята на выставке КоШарики Шоу в Москве
2 из 13

В ней участвовали кошки разных пород, возрастов и нравов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

К примеру, скоттиш-фолд, или просто шотландская вислоухая, с характерными загнутыми вперед и вниз ушами

Кошка породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве.
3 из 13

К примеру, скоттиш-фолд, или просто шотландская вислоухая, с характерными загнутыми вперед и вниз ушами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Скоттиш-страйт, наоборот, прямоухие. Рассудительные, спокойные и аккуратные, но в то же время не терпят фамильярностей

Котенок породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве
4 из 13

Скоттиш-страйт, наоборот, прямоухие. Рассудительные, спокойные и аккуратные, но в то же время не терпят фамильярностей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Еще один котик родом из Шотландии — хайленд-фолд, или вислоухая длинношерстная. Порода произошла от более распространенных шотландских вислоухих, но короткошерстных

Девушка с кошкой породы хайленд-фолд на выставке КоШарики Шоу в Москве
5 из 13

Еще один котик родом из Шотландии — хайленд-фолд, или вислоухая длинношерстная. Порода произошла от более распространенных шотландских вислоухих, но короткошерстных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Кошки британской породы считаются сильными и крепкими

Кошка британской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве
6 из 13

Кошки британской породы считаются сильными и крепкими

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Мейн-кун — "аборигенная" порода американских кошек. Запоминается крупными размерами и внушительной массой тела. Никто не останется равнодушным

Посетители выставки КоШарики Шоу в Москве у бокса с кошками породы мейн-кун
7 из 13

Мейн-кун — "аборигенная" порода американских кошек. Запоминается крупными размерами и внушительной массой тела. Никто не останется равнодушным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Кошка породы русская голубая обязана своей популярностью уникальному серебристо-голубому окрасу и общительному характеру

Кошка породы русская голубая на выставке КоШарики Шоу в Москве
8 из 13

Кошка породы русская голубая обязана своей популярностью уникальному серебристо-голубому окрасу и общительному характеру

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

"Абиссинцы" по повадкам одновременно напоминают и кошек, и собак. Их предком считается дикая африканская кошка, обитавшая на территории современной Эфиопии

Кошки абиссинской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве
9 из 13

"Абиссинцы" по повадкам одновременно напоминают и кошек, и собак. Их предком считается дикая африканская кошка, обитавшая на территории современной Эфиопии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Одна из самых популярных пород в мире — экзотическая. Экзоты внешне напоминают кошек персидской породы

Кошка породы экзотическая на выставке КоШарики Шоу в Москве
10 из 13

Одна из самых популярных пород в мире — экзотическая. Экзоты внешне напоминают кошек персидской породы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Другой обладатель необычной внешности — сфинкс. Имеет естественную рецессивную мутацию, приводящую к отсутствию шерсти

Кошка породы сфинкс на выставке КоШарики Шоу в Москве
11 из 13

Другой обладатель необычной внешности — сфинкс. Имеет естественную рецессивную мутацию, приводящую к отсутствию шерсти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Всего в мире существует не более 37 пород кошек — это лишь один процент от общего числа мурлыкающих компаньонов человека

Кошки на выставке КоШарики Шоу в Москве
12 из 13

Всего в мире существует не более 37 пород кошек — это лишь один процент от общего числа мурлыкающих компаньонов человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

И беспородные кошки ничуть не хуже: считается, что они проявляют даже больше способностей и любви, чем их чистокровные собратья

Кошка гладится о руку посетительницы на выставке КоШарики Шоу в Москве
13 из 13

И беспородные кошки ничуть не хуже: считается, что они проявляют даже больше способностей и любви, чем их чистокровные собратья

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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