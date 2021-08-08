Международный день кошек

В Москве с 7 по 8 августа прошла выставка "Кошарики-шоу"
В Москве с 7 по 8 августа прошла выставка "Кошарики-шоу"
В ней участвовали кошки разных пород, возрастов и нравов
В ней участвовали кошки разных пород, возрастов и нравов
К примеру, скоттиш-фолд, или просто шотландская вислоухая, с характерными загнутыми вперед и вниз ушами
К примеру, скоттиш-фолд, или просто шотландская вислоухая, с характерными загнутыми вперед и вниз ушами
Скоттиш-страйт, наоборот, прямоухие. Рассудительные, спокойные и аккуратные, но в то же время не терпят фамильярностей
Скоттиш-страйт, наоборот, прямоухие. Рассудительные, спокойные и аккуратные, но в то же время не терпят фамильярностей
Еще один котик родом из Шотландии — хайленд-фолд, или вислоухая длинношерстная. Порода произошла от более распространенных шотландских вислоухих, но короткошерстных
Еще один котик родом из Шотландии — хайленд-фолд, или вислоухая длинношерстная. Порода произошла от более распространенных шотландских вислоухих, но короткошерстных
Кошки британской породы считаются сильными и крепкими
Кошки британской породы считаются сильными и крепкими
Мейн-кун — "аборигенная" порода американских кошек. Запоминается крупными размерами и внушительной массой тела. Никто не останется равнодушным
Мейн-кун — "аборигенная" порода американских кошек. Запоминается крупными размерами и внушительной массой тела. Никто не останется равнодушным
Кошка породы русская голубая обязана своей популярностью уникальному серебристо-голубому окрасу и общительному характеру
Кошка породы русская голубая обязана своей популярностью уникальному серебристо-голубому окрасу и общительному характеру
"Абиссинцы" по повадкам одновременно напоминают и кошек, и собак. Их предком считается дикая африканская кошка, обитавшая на территории современной Эфиопии
"Абиссинцы" по повадкам одновременно напоминают и кошек, и собак. Их предком считается дикая африканская кошка, обитавшая на территории современной Эфиопии
Одна из самых популярных пород в мире — экзотическая. Экзоты внешне напоминают кошек персидской породы
Одна из самых популярных пород в мире — экзотическая. Экзоты внешне напоминают кошек персидской породы
Другой обладатель необычной внешности — сфинкс. Имеет естественную рецессивную мутацию, приводящую к отсутствию шерсти
Другой обладатель необычной внешности — сфинкс. Имеет естественную рецессивную мутацию, приводящую к отсутствию шерсти
Всего в мире существует не более 37 пород кошек — это лишь один процент от общего числа мурлыкающих компаньонов человека
Всего в мире существует не более 37 пород кошек — это лишь один процент от общего числа мурлыкающих компаньонов человека
И беспородные кошки ничуть не хуже: считается, что они проявляют даже больше способностей и любви, чем их чистокровные собратья
И беспородные кошки ничуть не хуже: считается, что они проявляют даже больше способностей и любви, чем их чистокровные собратья