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В ВОЗ назвали единственный способ защитить человека от мутаций коронавируса
В ВОЗ назвали единственный способ защитить человека от мутаций коронавируса - РИА Новости, 08.08.2021
В ВОЗ назвали единственный способ защитить человека от мутаций коронавируса
Только вакцинация способна защитить человека от мутаций коронавируса, заявила "Российской газете" представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T18:01
2021-08-08T18:01
2021-08-08T18:01
распространение коронавируса
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
мелита вуйнович
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Только вакцинация способна защитить человека от мутаций коронавируса, заявила "Российской газете" представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.Чиновница добавила, что мутации происходят постоянно, при каждой передаче вируса, и ВОЗ отслеживает новые разновидности инфекции. Сейчас, по ее словам, организация следит, "выталкивает" ли штамм "лямбда" "дельта-вариант", отметив что последний уже вытеснил вид "альфа".Вариант коронавируса "лямбда" впервые выявили в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о его распространении более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.Японские ученые выяснили, что штамм "лямбда" обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету. По их данным, он обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител. Препринт исследования опубликован на ресурсе bioRxiv.
https://ria.ru/20210803/immunitet-1744140761.html
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воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мелита вуйнович
В ВОЗ назвали единственный способ защитить человека от мутаций коронавируса
В ВОЗ назвали единственный способ защитить человека от мутаций коронавируса