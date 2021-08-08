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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210808/koronavirus-1744949078.html
В ВОЗ назвали единственный способ защитить человека от мутаций коронавируса
В ВОЗ назвали единственный способ защитить человека от мутаций коронавируса - РИА Новости, 08.08.2021
В ВОЗ назвали единственный способ защитить человека от мутаций коронавируса
Только вакцинация способна защитить человека от мутаций коронавируса, заявила "Российской газете" представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T18:01
2021-08-08T18:01
распространение коронавируса
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
мелита вуйнович
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Только вакцинация способна защитить человека от мутаций коронавируса, заявила "Российской газете" представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.Чиновница добавила, что мутации происходят постоянно, при каждой передаче вируса, и ВОЗ отслеживает новые разновидности инфекции. Сейчас, по ее словам, организация следит, "выталкивает" ли штамм "лямбда" "дельта-вариант", отметив что последний уже вытеснил вид "альфа".Вариант коронавируса "лямбда" впервые выявили в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о его распространении более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.Японские ученые выяснили, что штамм "лямбда" обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету. По их данным, он обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител. Препринт исследования опубликован на ресурсе bioRxiv.
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воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мелита вуйнович
18:01 08.08.2021
 
В ВОЗ назвали единственный способ защитить человека от мутаций коронавируса

В ВОЗ назвали единственный способ защитить человека от мутаций коронавируса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 Москве
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Только вакцинация способна защитить человека от мутаций коронавируса, заявила "Российской газете" представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
"Отмечается, что при высоком охвате иммунизацией уменьшается количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии", — сказала она.
Чиновница добавила, что мутации происходят постоянно, при каждой передаче вируса, и ВОЗ отслеживает новые разновидности инфекции. Сейчас, по ее словам, организация следит, "выталкивает" ли штамм "лямбда" "дельта-вариант", отметив что последний уже вытеснил вид "альфа".
Вариант коронавируса "лямбда" впервые выявили в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о его распространении более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.
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Японские ученые выяснили, что штамм "лямбда" обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету. По их данным, он обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител. Препринт исследования опубликован на ресурсе bioRxiv.
 
Распространение коронавирусаВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМелита Вуйнович
 
 
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