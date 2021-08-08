https://ria.ru/20210808/koronavirus-1744944361.html

Китайские СМИ обвинили США в сокрытии данных о коронавирусе

Китайские СМИ обвинили США в сокрытии данных о коронавирусе - РИА Новости, 08.08.2021

Китайские СМИ обвинили США в сокрытии данных о коронавирусе

Первые случаи заражения SARS-CoV-2 произошли в США задолго до вспышки в Ухане, пишет китайская газета Global Times China. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T17:07

2021-08-08T17:07

2021-08-08T20:49

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Первые случаи заражения SARS-CoV-2 произошли в США задолго до вспышки в Ухане, пишет китайская газета Global Times China.В качестве аргумента авторы статьи приводят тот факт, что во Флориде — нынешнем эпицентре эпидемии в Штатах — в мае 2020 года "исчезли" данные о 171 пациенте. Позднее их восстановили, однако информацию о симптомах засекретили. Как указывают журналисты, проявления COVID-19 у американцев были еще в первых месяцах 2020 года — более чем за месяц до того, как власти сообщили о первых зарегистрированных случаях коронавируса в штате."Как минимум у 26 человек симптомы проявились в конце декабря (2019 года. — Прим. ред.) или в январе. По крайней мере восемь из них не путешествовали и не контактировали с другими зараженными", — заявил ученый Эрик Тонер.По его словам, первые случаи заражения во Флориде могли произойти раньше, чем в Ухане, но тогда США не расценивали их как COVID-19 или намеренно игнорировали.Как считают журналисты Global Times China, американское правительство заставляло замолчать тех, кто хотел узнать правду. Так, к аналитику Ребекке Джонс, отказавшейся манипулировать данными по Флориде в мае 2020-го, домой пришла полиция и забрала всю технику.Вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю, в свою очередь, допустил, что Вашингтон скрывал информацию о SARS-CoV-2, чтобы "политизировать пандемию и очернить Китай". По его мнению, политики в США до сих пор заняты распространением клеветы и теорией "лабораторных утечек", но не обращают внимания на тяжелую эпидемиологическую обстановку у себя в стране."Пандемия — это научная проблема. Наука рациональна, и это дело ученых, а не политиков", — подытожил он.Ранее издание Hill со ссылкой на заключение республиканцев из палаты представителей сообщило, что SARS-CoV-2 появился в лаборатории и Ухане, а из-за утечки распространился по миру. В китайском МИД в ответ заявили, что отчет основан на лжи и искаженных фактах.

https://ria.ru/20210802/vaktsina-1743927742.html

https://ria.ru/20210725/koronavirus-1742769443.html

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